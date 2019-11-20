“Эта смелая женщина воплощает собой Украину”: в соцсетях хотят видеть президентом страны Лану Зеркаль

В Facebook развернулась компания по поддержке замглавы МИД Украины Елены Зеркаль, заявившей о своем уходе с поста в связи с несогласием с внешней политикой президента.

После опубликования интервью замглавы МИД Украины Елены Зеркаль, в котором она расставляет точки на «i» в украинской внешней политике в соцсетях появилась инициатива продвигать ее на пост президента Украины. В частности, с такой инициативой на своей странице в Facebook выступил организатор Международного волонтерского движения «InformNapalm» Роман Бурко.

«Жаль, что эта женщина не президент Украины. Ведь именно главная функция президента отстаивать интересы государства на международной арене. Именно представительские функции, профессионализм, честность и умение держать себя на публике», – написал волонтер .

«И я думаю, что при таком президента, как Елена Зеркаль, нам никогда не было бы стыдно, как за сейчас стыдно за Зеленского, и мы не понесли за эти полгода таких тяжелых потерь на международной арене и обязательно бы «вжарили» Россию силой дипломатии. Военные бы не чувствовали себя преданными, потому что видели бы, что пока они воюют на передовой, их президент, как хищная лиса рвет в клочья врагов на своем дипломатическом фронте. Я думаю, что с таким президентом, мы бы точно победили, потому что эта смелая женщина олицетворяет собой Украину, которая борется, а Зеленский, олицетворяет страну, капитулирует и кажется…», – подчеркнул он.

Сьогодні зранку після перегляду інтерв'ю з Lana Zerkal промайнула думка:«Шкода, що ця жінка не президент України. Бо… Geplaatst door Roman Burko op Woensdag 20 november 2019

«Конечно, это лишь мысленный образ, но я верю, что когда Украина будут возглавлять достойные люди, которые готовы «вжариты» врага, а не становиться на колени», – резюмирует Бурко.

Пользователи Facebook активно поддерживают инициативу Романа Бурко и коментируют его пост со словами поддержки этой идеи.

«Неплохая мысль. Тем более что против нее еще не успели провести кампании по дискредитации. Нам сейчас немедленно нужны досрочные выборы и действительно было бы хорошо если бы Елена Зеркаль взяла в них участие. Петр Порошенко мог бы приняв на себя весь негатив снять в ходе кампании кандидатуру в ее пользу. У Бениных пропагандонов не хватило бы времени для системной кампании против нее», – пишут пользователи Facebook слова поддержки инициативы под постом Бурко.

Отвечая на эти комментарии Бурко, так же поделился критерием выбора народного лидера, который считает абсолютно уместным по отношению к Зеркаль.

«Я когда-то где-то читал, что выбирать лидером народа надо тех людей, которые не стремятся к власти, но доказали свою преданность, честность и профессионализм. Именно им надо предлагать возглавить народ. За все годы у меня ни один политик не вызвал такого доверия, как сейчас, вызывает Елена Зеркаль. Я бы хотел, чтобы она стала президентом нашей страны», – подчеркнул Бурко.