Удар Трубой: команда Зеленского оказалась в центре политико-криминального скандала

В сеть слили записи прослушки из кабинета директора ГБР Трубы. Журналист Бутусов назвал это «политической катастрофой».

Во вторник, 19 ноября, в Telegram был создан анонимный канал, где выложили записи разговоров из кабинета главы Государственного бюро расследований Романа Трубы с другими людьми, например телефонный разговор с главой Офиса президента Андреем Богданом. Издание «Цензор.НЕТ» со ссылкой на свои источники подтвердило аутентичность записей.

Труба пока не комментировал эту информацию.

Издание признает, что так как прослушка вряд ли велась на законных основаниях, ее публикация не будет иметь юридических последствий.

«Но следующая власть теоретически сможет назначить экспертизу записей и привлечь фигурантов к уголовной ответственности», – отмечает главред «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов.

На опубликованных записях якобы Роман Труба по указанию генерального прокурора Руслана Рябошапки и главы Офиса президента Андрея Богдана дает команды приостановить на время визита в Украину миссии МВФ обыски в Днепровском горсовете, Приватбанке и НБУ.

Также якобы Труба лично возил президенту Владимиру Зеленскому проект подозрения экс-и.о.министру здравоохранения Ульяне Супрун.

Кроме того, из записей следует, что дела против Петра Порошенко якобы контролируются лично Богданом.

«Политически – это катастрофа. Андрей Богдан не является государственным служащим и не имеет права на получение информации о ходе следствия, а тем более – не имеет права оказывать влияние на расследование. Подозрения об этом могут привести к уголовному делу», – отметил Бутусов.

Как известно 21 сентября Труба заявил, что в его кабинете обнаружена аппаратура для прослушивания, она была вмонтирована в вентиляционную систему.

В ГБР заявляли, что прослушка не сможет навредить имиджу руководителя Бюро, потому что в кабинете Трубы обсуждаются исключительно рабочие вопросы.