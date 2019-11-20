Внешняя политика: влияние Ермака и Пристайко на внешнеполитические шаги Зеленского

Зеркаль рассказала, как Ермак и Пристайко влияют на внешнюю политику Зеленского.

Заместитель главы МИД Елена Зеркаль рассказала в интервью в эфире «24 канала», какую роль во внешнеполитических решениях президента играют министр иностранных дел Вадим Пристайко и советник Зеленского Андрей Ермак. Видео с ее интервью опубликовано на YouTube.

На вопрос, кто более определяющий во внешней политике, Ермак или Пристайко, Зеркаль ответила: «Президент».

Вместе с тем она пояснила, что глава внешнеполитического ведомства и советник президента имеют распределенные сферы ответственности.

«Если это связи с европейскими политиками, реакции или последовательность действий, то, пожалуй, это Пристайко. Если это официальные переговоры, то это Пристайко», – сказала Зеркаль.

В то же время Андрей Ермак, по ее словам, привлечен к коммуникации с Россией.

«Общаются сейчас между собой больше советники президентов по России, по «Нормандии», – подчеркнула она.

Напомним, что Зеркаль заявила о своем уходе из МИД Украины, из-за «невозможности сопротивляться агрессии России, выполняя распоряжения Зеленского».