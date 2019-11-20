Богдан лично руководит расправой над Порошенко – материалы “прослушки” ГБР

Богдан заявил, что «дело Пороха для Зе!команды приоритетное». Труба пообещал все в точности выполнить.

Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявляет о высоком приоритете расправы с помощью уголовных дел над пятым президентом Петром Порошенко. Такое заявление Богдан сделал в телефонном разговоре с директором ГБР Романом Трубой еще 17 июля 2019, сообщает Telegram-канал «Трубу прорвало», который отслеживает деятельность ГБР и все возникающие «решалово» от Богдана.

На опубликованной аудиозаписи разговора Роман Труба просит помощницу покинуть кабинет и набирает «Андрия Иосифовича», чтобы отчитаться о своем утреннем брифинге по вопросу неявки на допрос «Пороха». Он также «советуется» относительно следующего вызова Порошенко на допрос по делу Корбана.

«Там повестка вручается за три дня и мы технически не могли его вызвать на пятницу. Давай мы здесь сделаем паузу. Как я понимаю, нам в этом производстве нужен какой-то результат юридический. Да. Если мы его вызовем на пятницу даже по беспределу, он начнет манипулировать и выставит себя жертвой, – говорит Труба.

И далее выслушав собеседника, интонацией человека, который очень хочет выслужиться перед начальством, добавляет: «Андрей Иосифович, я тебе обещаю, что я все сделаю. Это дело для нас приоритетна».

Telegram-канал «Трубу прорвало» – это команда людей, которые получили от надежного источника сотни часов различных любопытных записей разговоров высшего руководства Украины.

После несколько недель работы над полученными материалами, эта команда начинаем делиться с читателями полученной информацией.

«Мы хотим жить в правовом государстве. Мы серьезно считаем, что с этой истории и президент и граждане должны сделать соответствующие выводы», – сообщает редакция Telegram-канал.

«Дальше будет еще больше дерьма», – добавляют они.