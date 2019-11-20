Не прошло и полгода: Зеленский впервые открыто намекнул на роспуск Верховой Рады

Зеленский считает, что «уже пора менять и этих». Спикер Разумков, в свою очередь, не видит предпосылок для досрочных парламентских выборов.

Президент Владимир Зеленский считает, что уже можно менять депутатов Верховной Рады. Он заявил об этом во время общения с детьми на Всеукраинском форуме «Украина растет вместе со мной», передает «Цензор.НЕТ».

«Страна должна быть такой, какой вы являетесь – свежая, something fresh. Что-то новое, что-то очень интересное. Тем, ради чего хочется жить Поэтому, пожалуйста, Даша, подтягивайте таких как вы к Верховной Раде. Никому не говорите, но уже пора менять и этих», – сказал президент.

Спикер парламента Дмитрий Разумков напротив – не видит никаких предпосылок ни для досрочных выборов в Раду, ни для ротации правительства, рассказал спикер в интервью «Украинской Правде».

Отвечая на вопрос, останется ли он в команде президента, если в следующем году пройдут досрочные выборы, Разумков ответил: «Давайте сначала доживем до следующего года, будут ли досрочные выборы. Потому что сейчас мы с вами гадаем на кофейной гуще. Это первое. А второе – я не вижу предпосылок для того, чтобы разваливалась какая-то команда».

По словам спикера парламента, также нет предпосылок для возможных ротаций в Кабмине после Нового года.

Ранее президент Зеленский пообещал до конца текущего года «сделать кадровые выводы» по министрам Кабмина и депутатам от фракции «Слуга народа».

«Такого молодого правительства никогда не было… Если они не справятся, то тоже ждем до конца года. Кто не справится – с тем будем прощаться», – заявил президент в своем очередном видеоблоге.

29 августа, в первый день работы нового парламента, Зеленский пригрозил Раде роспуском через год, если она не оправдает ожиданий. В то же время президент выразил надежду, что ему этого делать не придется.