В США “затерялись” почти 10% военной помощи на укрепление обороны Украины

Украина недополучила более трех десятков миллионов долларов выделенной США военной помощи. Деньги так и остались на счетах Казначейства США.

Больше 35 миллионов долларов из выделенных США почти $400 млн на военную помощь Украине не дошли до Киева, сообщает «Los Angeles Times» со ссылкой на документы о расходах Пентагона.

«35,2 миллиона долларов США, предназначенных для гранатометов, безопасной связи и боевых кораблей военно-морских сил Украины, не покинули Казначейство США, согласно законодательству и документам, отслеживающим расходы Пентагона», – сообщает американское издание.

Пресс-секретарь Пентагона подполковник Карла Глисон подтвердила, что Украине еще должны перевести 36 миллионов долларов, но сообщить, почему помощь до сих пор не предоставили, отказалась. По ее словам, деньги поступят в Украину «в течение следующих нескольких недель».

В понедельник демократы Сената в комитетах по обороне написали письмо министру обороны Марку Эсперу. В нем они подчеркнули, что важно ускорить выделение Украине «этой критически важной помощи, которую Конгресс специально выделил для повышения безопасности Украины», чтобы подтвердить приверженность США к Украине.