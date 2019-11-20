Невозможно сопротивляться агрессии России, выполняя распоряжения Зеленского, – Зеркаль

Замминистра настаивает, что не может сопротивляться России, выполняя решения президента на должности в МИД.

Заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль в ближайшее время планирует покинуть должность. В эфире «24 канала» она заявила, что на этой неделе выполнит свое последнее задание: проведет процессуальные слушания в Гааге по новому арбитражу, связанному с захватом Россией украинских моряков и кораблей в ноябре прошлого года.

Зеркаль отметила, что ей нужно сделать перерыв в своей карьере.

«А что касается задач, которые передо мной стояли или будут стоять, – я всегда искала себе что-то, что меня интересовало, что было большим вызовом, за что никто не хотел браться и имел сомнения, что это можно сделать», – заявила она.

Также Зеркаль спросили, почему она не хочет остаться в МИД как часть системы, которая может оказывать сопротивление России.

«Я не могу оказывать сопротивление, будучи дипломатом внутри Министерства иностранных дел, которое выполняет решения президента», – заявила она.

Журналист-международник Игорь Соловей в своем комментарии ситуации на странице в Facebook подчеркнул, что считает ситуацию с увольнением Зеркаль – «лютой зрадой». И призывает внимательно следить за действия президента Владимира Зеленского на российском направлении внешней политики Украины, чтобы не допустить катастрофы сдачи всех интересов нацлидеру Владимиру Путину.

«Ключевой переговорщик по этому делу Лана Зеркаль выходит из процесса. Конечно, процесс уже запущен и остановить его пока трудно – но, как можно сделать вывод из ее интервью, участие Украины в нем можно сначала тихо саботировать, а затем «договорится где-то посредине» как говорит наш президент», – пишет журналист.

Соловей подчеркивает, что именно от президента, от его политической воли, и зависит будущая судьба этого процесса – «доведет ли он начатое дело до конца, пойдет ли на сговор с Путиным?»

«Мое личное наблюдение после этого интервью – Зеркаль понимает риски, исходящие от ОПУ, и идет с МИД именно для того, чтобы не быть связанной моральными обязанностями – но при этом следить за процессом и открыто называть вещи своими именами в при обнаружении договорняков», – подчеркивает Соловей.

От решения Зеленского в качестве президента будет зависеть, что будут знать внуки из учебников истории о 2014 – 2019 гг – это было преступление Кремля или «гражданский конфликт»? И будет предписано зло.

«Уверен, что здоровым силам нужно внимательно следить за движениями ОПУ, МИД и лично президента Зеленского на российском направлении – чтобы не допустить сговора с агрессором. Не допустить новых Переяславских соглашений», – отмечает Соловей.

«Иначе десятилетия, а то и века, можем снова впасть в зависимость от Москвы», – особо подчеркивает он.

Трохи про #перемога і люту #зрада.Перемога: світ фактично визнав війну Росії проти України, а також злочини в Криму… Geplaatst door Solovey Igor op Dinsdag 19 november 2019

Так же Игорь Соловей отмечает в своем посте, что мир фактически признал войну России против Украины, а также преступления в Крыму против украинцев и крымских татар. Свидетельством этого стало начало судебного разбирательства в Гааге.

Журналист-международник считает, что последствием признания России страной, поддерживающей терроризм, станет мировой финансовый изоляция России. Кроме того, впоследствии Россия будет вынуждена выплачивать компенсации Украине за нанесенный агрессией ущерб.