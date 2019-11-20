Экс-глава СНБО предлагал должность министра обороны американскому офицеру

Данилюк «в шутку» предлагал американскому офицеру стать министром обороны Украины. Он уточнил, что они «оба улыбнулись и посмеялись». Виндман так же посчитал, что «это скорее всего была просто шутка».

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк предлагал американскому чиновнику Александру Виндману стать министром обороны в Украине. Виндман рассказал об этом на слушаниях в Конгрессе, передает «CNN».

По его словам, он немедленно отклонил это «довольно комичное» предложение и сообщил о нем своему высшему начальству.

«Довольно забавно, когда подполковнику армии Соединенных Штатов, который на самом деле не так уж и стар, предлагать такую выдающуюся должность», – сказал Виндман. При этом он добавил, что не уверен, была ли это шутка или нет.

В итоге должность министра обороны получил украинец Александр Загороднюк.

Сам Данилюк в комментарии «The Daily Beast» подтвердил, что предложение не было серьезным.

«Мы оба улыбнулись и посмеялись. Очевидно, что это была просто шутка», – сказал бывший секретарь СНБО.

Он добавил, что не мог делать такое предложение без прямого указания от президента Владимира Зеленского.

В украинское правительство за последние годы входило несколько американских украинцев. Самые видные – это министр финансов Наталья Яресько (родилась в Чикаго) и и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун (родилась в Детройте).