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Тайны кремлевских касс: «желтые жилеты» и немецкие националисты активно сотрудничают с Россией

Полученные журналистами документы подтвердили контакты российских властей с «желтыми жилетами» и немецкими националистами.

В распоряжении «The Insider» оказались документы, подтверждающие тесные контакты Кремля с политиками, поддерживающими оппозиционное движение «желтые жилеты» во Франции и крайне правую партию «Альтернатива для Германии». Речь идет о письмах председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого (более известного своими сексуальными домогательствами), в которых он просит российские консульства предоставить визы ряду европейских политиков, сообщает информационный портал издание.

Среди них 9 граждан Германии, 25 граждан Франции, а также граждане Испании, Италии, Латвии и других стран.

Мишель Ларив (слева) и Максим да Сильва (справа) в ходе акций «желтых жилетов».

«Так, например, первыми в списке приглашенных французов идут Мишель Ларив (Michel Jacques Larive), член маргинальной левой партии «Непокорная Франция» и общественный деятель Максим да Сильва (Maxime Antonio Raynald da Silva) – все трое известны как активные участники протестного движения «желтые жилеты», регулярно устраивающего уличные беспорядки во Франции (которые Владимир Путин упоминал в споре с российскими правозащитниками, заявляя: «мы же с вами не хотим события, похожие на Париж»)», – говорится в сообщении.

Как видно из приглашения, фонд Слуцкого берет все расходы на себя:

Приглашения для «желтых жилетов».

Первыми в списке приглашенных среди немцев стали депутат Бундестага от крайне правой партии «Альтернатива для Германии» Кай Готтшалк и функционерка Корина Бюлоу от той же партии.

Приглашение для членов партии «Альтернатива для Германии».

«Среди приглашенных граждан Латвии оказался Эйнарс Граудиньш, который, среди прочего, давал комментарии изданию Евгения Пригожина РИА ФАН о том, как «Запад ограбил Латвию», – отмечает «The Insider».

В последнее время МИД России почти перестал скрывать свои связи с крайне правыми и антибрюссельскими движениями в Европе. 11 ноября МИД отчитался в соцсетях о встрече Сергея Лаврова с «представителями французского гражданского общества» в резиденции российского посла в Париже.

Тема обсуждения и состав участников не публиковались. Однако на двух фотографиях, опубликованных Марией Захаровой, видно, кого считают в МИД РФ «гражданским обществом Франции».

«Во главе стола сидит Дмитрий де Кошко – постоянный комментатор госканалов России и таких заведений, как «Академия геополитики Парижа». Там он рассказывает о том, что ислам наступает на Францию, что в Киеве правят нацисты и что французам надо быть с Россией, которая вновь становится сильной сверхдержавой. Де Кошко, возглавляющий координационный совет российских соотечественников во Франции», гордится своим прадедом – начальником сыскной полиции Москвы, который известен тем, что контролировал огромную сеть агентов-осведомителей», – подчеркивает «The Insider».

Во главе стола сидит Дмитрий де Кошко.

«Еще один гость Лаврова – Оливье Берюйе – блогер, создавший сайт «Les Crises » («Кризисы»), который также продвигает антимигрантские и антибрюссельские нарративы. Иногда Оливье Берюйе выполняет и особые поручения: к примеру, он подал в суд на автора книги «Сети Кремля во Франции» Сесиль Весье (всего истцов было более десятка). Как уже писал The Insider, адвокат истцов – завсегдатай телеканала Russia Today – на суде доказывал, что к власти в Украине на самом деле пришли нацисты, (Подробнее читайте в материале «Адвокаты дьявола. Как Кремль задействовал свою сеть во Франции, доказывая в суде, что кремлевской сети во Франции нет»)», – отмечает «The Insider».

«На встрече присутствовал и блогер Бертран П. – по кличке Sky (настоящее имя неизвестно), – который ведет акаунт ThinkerView. Там он активно выступает за реванш «желтых жилетов» и против французских властей и Брюсселя», – резюмирует издание.

Источник The Insider
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