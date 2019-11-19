Тайны кремлевских касс: «желтые жилеты» и немецкие националисты активно сотрудничают с Россией

В распоряжении «The Insider» оказались документы, подтверждающие тесные контакты Кремля с политиками, поддерживающими оппозиционное движение «желтые жилеты» во Франции и крайне правую партию «Альтернатива для Германии». Речь идет о письмах председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого (более известного своими сексуальными домогательствами), в которых он просит российские консульства предоставить визы ряду европейских политиков, сообщает информационный портал издание.

Среди них 9 граждан Германии, 25 граждан Франции, а также граждане Испании, Италии, Латвии и других стран.

«Так, например, первыми в списке приглашенных французов идут Мишель Ларив (Michel Jacques Larive), член маргинальной левой партии «Непокорная Франция» и общественный деятель Максим да Сильва (Maxime Antonio Raynald da Silva) – все трое известны как активные участники протестного движения «желтые жилеты», регулярно устраивающего уличные беспорядки во Франции (которые Владимир Путин упоминал в споре с российскими правозащитниками, заявляя: «мы же с вами не хотим события, похожие на Париж»)», – говорится в сообщении.

Как видно из приглашения, фонд Слуцкого берет все расходы на себя:

Первыми в списке приглашенных среди немцев стали депутат Бундестага от крайне правой партии «Альтернатива для Германии» Кай Готтшалк и функционерка Корина Бюлоу от той же партии.

«Среди приглашенных граждан Латвии оказался Эйнарс Граудиньш, который, среди прочего, давал комментарии изданию Евгения Пригожина РИА ФАН о том, как «Запад ограбил Латвию», – отмечает «The Insider».

В последнее время МИД России почти перестал скрывать свои связи с крайне правыми и антибрюссельскими движениями в Европе. 11 ноября МИД отчитался в соцсетях о встрече Сергея Лаврова с «представителями французского гражданского общества» в резиденции российского посла в Париже.

Тема обсуждения и состав участников не публиковались. Однако на двух фотографиях, опубликованных Марией Захаровой, видно, кого считают в МИД РФ «гражданским обществом Франции».

«Во главе стола сидит Дмитрий де Кошко – постоянный комментатор госканалов России и таких заведений, как «Академия геополитики Парижа». Там он рассказывает о том, что ислам наступает на Францию, что в Киеве правят нацисты и что французам надо быть с Россией, которая вновь становится сильной сверхдержавой. Де Кошко, возглавляющий координационный совет российских соотечественников во Франции», гордится своим прадедом – начальником сыскной полиции Москвы, который известен тем, что контролировал огромную сеть агентов-осведомителей», – подчеркивает «The Insider».

«Еще один гость Лаврова – Оливье Берюйе – блогер, создавший сайт «Les Crises » («Кризисы»), который также продвигает антимигрантские и антибрюссельские нарративы. Иногда Оливье Берюйе выполняет и особые поручения: к примеру, он подал в суд на автора книги «Сети Кремля во Франции» Сесиль Весье (всего истцов было более десятка). Как уже писал The Insider, адвокат истцов – завсегдатай телеканала Russia Today – на суде доказывал, что к власти в Украине на самом деле пришли нацисты, (Подробнее читайте в материале «Адвокаты дьявола. Как Кремль задействовал свою сеть во Франции, доказывая в суде, что кремлевской сети во Франции нет»)», – отмечает «The Insider».

«На встрече присутствовал и блогер Бертран П. – по кличке Sky (настоящее имя неизвестно), – который ведет акаунт ThinkerView. Там он активно выступает за реванш «желтых жилетов» и против французских властей и Брюсселя», – резюмирует издание.