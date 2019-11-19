В интересах пропаганды: в России разрешили использовать свастику

Госдума России отменила запрет на свастику при определенных условиях. В России суды ежегодно привлекают более 2 тыс. человек за демонстрацию нацистской и другой запрещенной символики.

Госдума России приняла в третьем чтении законопроект, отменяющий запрет на использование нацистской и экстремистской символики при соблюдении ряда условий, сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на опубликованный текст документ.

В тексте законопроекта говорится, что использование нацистской символики или символики, близкой к ней до степени смешения, запрещено, за исключением случаев, в которых при ее использовании «формируется негативное отношение к идеологии нацизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацизма».

Для вступления закона в силу его должен одобрить Совет Федерации, а затем подписать президент.

По данным правозащитной организации «Агора», российские суды ежегодно привлекают более 2 тыс. человек к ответственности по административной статье о демонстрации нацистской и другой запрещенной символики. На данный момент закон не делает никаких исключений из запрета, что приводило к случаям, когда людей привлекали к ответственности за размещение в соцсетях фотографий героя «Семнадцати мгновений весны» Штрилица в нацистской форме или антифашистских карикатур времен Второй мировой войны.

После вступления поправок в силу, для привлечения гражданина к ответственности необходимо будет установить, формируется ли в процессе демонстрации символики негативное отношение к идеологии и имеются ли признаки пропаганды или оправдания этой идеологии. Пока неясно, какова будет правоприменительная практика, например, об использовании свастики и другой подобной символики в сатирическом контексте.

В прошлом году Московский суд отменил 10-летний тюремный срок скинхеду Тесаку. В июне 2017 года он был признан виновным в возбуждении ненависти и вражды, разбое и хулиганстве и приговорен к 10 годам колонии строгого режима за операцию «Оккупай-наркофиляй» и написанную в тюрьме книгу.

В марте 2014 года российский суд отменил штраф для фаната футбольной команды «Спартака» за вывешивание нацистского флага в Ярославле во время кубкового матча с «Шинником».

Отметим, что в Киеве в июле этого года 17-летний парень получил подозрение за свастику в ТРЦ Gorodok Gallery. Юноша решил пошутить и загрузил в систему фотографию с нацистской символикой. Изображение транслировалось на лестнице, пока сотрудники охраны не отключили питание.