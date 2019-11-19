Президент на «распутье»: Тимошенко намекает Зеленскому на судьбу Януковича

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко ответила президенту Владимиру Зеленскому, который заявил, что она предлагала «своих людей» для назначения их на «сладкие» должности, взамен же обещала в течение года голосовать за все законы вместе со «Слугой народа». Тимошенко написала об этом, комментируя сложившуюся ситуации на своей странице в Facebook.

«Хотелось бы говорить с Вами, Владимир Александрович, о судьбе страны, но Вы выбрали другой тон. Жаль…», – написала она.

Тимошенко перефразировала слова президента о ее «пятилетней традиции» уходить в оппозицию.

Хотілось би говорити з Вами, Володимире Олександровичу, про долю країни, але Ви обрали інший тон. Шкода…Тоді нагадаю… Geplaatst door Юлія Тимошенко op Dinsdag 19 november 2019

«Напомню Вам, что есть еще одна давняя украинская традиция. Раз в пять лет некоторым украинским президентам кажется, что они взяли джек-пот! А дальше все по сценарию … Ну вы в курсе..», – сказала лидер «Батькивщины».

«Словом, ждем Вас на корпоративах … Можно со своим пианино», – добавила она, намекая на известный номер «95 квартала» с роялем.

13 ноября, после принятия в первом чтении законопроекта №2178-10 о рынке земли, Тимошенко заявила о переходе в оппозицию к президенту. Она также заявила, что намерена обратиться в Конституционный суд, чтобы получить разъяснение о статье 13 Конституции.

Комментируя это решение, президент Зеленский, среди прочего, заявил, что «раз в пять лет Юлия Владимировна Тимошенко уходит в оппозицию к действующему президенту, имитируя заботу о народе». Он также заявил, что она предлагала «своих людей» на должности, а взамен обещала голосование вместе со «Слугой народа».