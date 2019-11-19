Выбрав стукача Новикова адвокатом Порошенко сделал ошибку, – Фейгин

Пятый президент Украины Петр Порошенко привлек в качестве защитника по делам, которые возбуждает против него ГБР российского адвоката Илью Новикова. Выбор защитника Порошенко и провал публичной тактики защиты раскритиковал в своем аккаунте Twitter российский юрист Марк Фейгин.

«Оставляя в стороне предысторию, следует сказать, что проект подозрения ГБР президенту Порошенко – результат его ошибок в выстраивании публичной тактики защиты. Привлечь РФ-адвоката, да еще и стукачка Новикова, это верх безрассудства. По украинскому-то делу? Кто ему дает советы?», – написал российский юрист.

Как сообщает «Deutsche Welle», российский адвокат Илья Новиков месяц работает на Петра Порошенко, входя в его адвокатскую команду ведущую защиту по делам возбужденным в отношение экс-президента ГБР.

Адвокаты экс-президента Украины Петра Порошенко заявили, что новый поворот в расследовании уголовного дела о превышения им полномочий с целью захвата власти угрожает не только их клиенту, но и 24 морякам с военных катеров «Бердянск» и «Никополь».

Речь идет об отданном Порошенко приказе, который сейчас изучает Государственное бюро расследований (ГБР) и согласно которому катера должны были войти в Азовское море через Керченский пролив 25 ноября 2018 года. Выполняя приказ, моряки с «Бердянска» и «Никополя», напомним, были задержаны российскими пограничниками, обвинены в нарушении границы России, провели более девяти месяцев за решеткой в РФ и были обменены уже после прихода к власти президента Владимира Зеленского.

Это первое уголовное дело, возбужденное ГБР в отношении экс-президента. Всего же таких дел уже 13. Все они были открыты по заявлению одного человека – Андрея Портнова, бывшего замглавы администрации свергнутого президента Виктора Януковича. Портнов, с февраля 2014 года по май 2019-го находившийся в России, не скрывает, что мстит прежней власти за его уголовное преследование и вынужденное изгнание.