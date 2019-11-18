Транзит газа в Европу с 2020 года: “Газпром” навязывает Украине однолетний контракт

НАК «Нафтогаз Украины» получил от российского «Газпрома» официальное предложение по транзитному контракту. Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко сообщил на своей странице в Facebook, что документ поступил по факсу.

«Наконец получили по факсу предложение от Газпрома, о котором пишут все СМИ (включительно с содержанием этого предложения). Внимательно его изучим и дадим конструктивный ответ в ближайшее время», – написал Витренко.

Он добавил, что Украина будет надежным партнером для Европы по транзиту газа в полном соответствии с европейскими правилами.

Нарешті отримали факсом пропозицію від Газпрому, про яку пишуть всі ЗМІ (включно зі змістом цієі пропозиції).Уважно її… Geplaatst door Yuriy Vitrenko op Maandag 18 november 2019

Ранее стало известно, что «Газпром» в понедельник направил «Нафтогазу» официальное предложение о продлении нынешнего контракта или заключении нового договора о транзите газа сроком на 1 год, сообщает российский «Интерфакс».

Обязательным условием для этого является отказ сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств.

Это касается в том числе отмены решения Антимонопольного комитета Украины о наложении на «Газпром» штрафа за нарушение экономической конкуренции и отзыва ходатайства «Нафтогаза Украины» об инициировании Европейской комиссией расследования против российской компании.

Также «Газпром» ждет позицию украинской стороны относительно ее готовности напрямую закупать российский газ с 2020 года. Украина не покупает российский газ с 2015 года.

Напомним, что с 1 января 2020 года заканчивается 10-летний транзитный контракт между НАК «Нафтогаз Украины» и российским «Газпромом».

Украина при участии Еврокомиссии пытается добиться от России подписания нового 10-летнего договора с транзитом газа в объемах до 90 млрд кубометров в год. В то же время в «Нафтогазе» скептически настроены по поводу его подписания, исполнительный директор группы Юрий Витренко заявил, что стоит готовиться к прекращению транзита газа с 2020 года.

Россия рассчитывает в 2020 году завершить строительство второго газопровода «Северный поток», что позволит сократить до минимума или вообще отказаться от транзита газа через Украину.