Выход из СНГ: Украина разорвала еще одно соглашение в рамках содружества

Украина продолжает свое движение по выходу из состава СНГ, постепенно прекращая свое участие в ранее подписанных соглашениях.

Украина вышла из соглашения о мерах по обеспечению улучшения расчетов между хозяйственными организациями государств – участников Содружества независимых государств, говорится в президентском указе №851 опубликованном пресс-службой Офиса президента.

«Постановляю выйти из соглашения о мерах по обеспечению улучшения расчетов между хозяйственными организациями государств – участников СНГ, совершенной в городе Ташкент 15 мая 1992 года», – говорится в указе.

Напомним, что Украина с 2014 года взяла курс на выход из СНГ и тогда же перестала платить взносы.

6 декабря Верховная Рада приняла проект закона о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией с 1 апреля 2019 года.

10 декабря его подписал президент Петр Порошенко.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ был подписан в мае 1997 года и вступил в силу 1 апреля 1999 года сроком на 10 лет с автоматическим продлением на последующие десятилетние периоды при отсутствии возражений сторон.

В апреле прошлого года бывший президент Украины Петр Порошенко поручил правительству начать процедуру официального выхода из учредительных органов СНГ.

Он также заявил, что Киев внимательно просмотрит все международные договоры, заключенные в рамках СНГ, и выйдет из тех, в которых найдет “хотя бы малейшее несоответствие национальным интересам”. После этого Украина вышла из ряда соглашений в рамках СНГ.

В августе 2018 года представительство Украины при уставных органах СНГ было закрыто, контакты осуществляются через украинское посольство в Минске.