Как защититься от Ляшко: депутат-борец опубликовал свои рекомендации

Депутат-борец Беленюк показал коллегам, как отбиваться от Ляшко. Он дает рекомендации как надо было действовать против атак, которые предпринял Ляшко против Геруса.

Депутат-борец Жан Беленюк показал коллегам, как отбиваться от Ляшко, в случае его нападения, как он это сделал с Герусом. Свои рекомендации депутат опубликовал в видео на совой странице в Facebook.

«Когда начинают брать за рубашку, делайте подворот. А когда атакуют спереди, бросайте прогибом», – заявил депутат.

Спарринг-партнер депутата Дмитрий Кияшок имитировал нападение со словами: «Ах ты, скотыняка», намекая на лидера Радикальной партии Олега Ляшко.

Небольшое видеопособие по самообороне для депутатов, на которых периодически осуществляются нападения! 😉 Geplaatst door Zhan Beleniuk op Maandag 18 november 2019

18 ноября Ляшко вручили за это подозрение по ст.346 Уголоного кодекса – угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля.

Об этом на своей странице в Facebok сообщила экс-народный депутат Верховной Рады VIII созыва, бывшая глава комитета по вопросам свободы слова и информации Виктория Сюмар.

«Ты плохо начал и ты плохо кончишь» – именно эту фразу сказал Олег Ляшко Зеленскому в день инаугурации. Сегодня Олегу вручили подозрение и требуют его ареста. По потасовку с Герус, у которого даже умудрились найти «легкие телесные»… Желание «закрыть» каждого, кто говорит неприятные вещи – точно путь к плохому концу», – написала она.

«Ти погано почав і ти погано закінчиш» – саме цю фразу сказав Олег Ляшко Зеленському у день інавгурації. Сьогодні Олегу… Geplaatst door Вікторія Сюмар op Maandag 18 november 2019

Напомни, что 6 ноября тот в аэропорту «Борисполь» напал на народного депутата Андрея Геруса, порвав ему рубашку.