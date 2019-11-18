Преступления ЧВК «Вагнера» в Сирии: жители Арциза опознали в наемнике своего земляка

В числе боевиков ЧВК «Вагнер», после опубликования информации о пытках российскими наемниками сирийских военнопленных, жители Арциза обнаружили своего земляка.

После обнародованной на днях информации о жестоких пытках и убийствах сирийских пленных, совершаемых боевиками из частной военной компании «Вагнер», действующей в различных точках мира, жители Арциза обнаружили, что в рядах частной военной компании Вагнера числится уроженец Арциза, сообщает интернет-газета «Угол Обзора».

В социальных сетях в комментариях под публикацией о зверских преступлениях боевиков и издевательствами над пленным в Сирии на страничке «Sergey Kolosov» горожане сообщили, что Владимир Сергеевич Бойченко, прописанный в Арцизе, по данным «Миротворца», входит в группу Вагнера.

Фото с наемником ЧВК «Вагнера» из Арциза. Фото с наемником ЧВК «Вагнера» из Арциза. Фото с наемником ЧВК «Вагнера» из Арциза. Фото с наемником ЧВК «Вагнера» из Арциза. Пред 1 из 4 След

Напомним, на сайте центра Миротворец появилось видео, в котором группа россиян совершает жестокое убийство пленного сирийца. Боевики издеваются над мужчиной, подвергая его пыткам, а затем убивают взятого в плен сирийца, расчленяют его тело.

«На видео вы увидите группу россиян из ЧВК ГУ ГШ ВС РФ «Вагнер», находящихся в Сирии, которые сначала зверски пытают, а потом убивают и расчленяют сирийца. Видео снято 2 года назад», – пишется в сообщении.

Центр «Миротворец» просит правоохранительные органы рассматривать данную публикацию на сайте как заявление о совершении этим гражданином осознанных деяний против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также иных правонарушений.