Рейтинг Путина упал на 10%: кремлевский политолог призвал действовать “жестче”

В России растет недовольства властью и даже придворные кремлевские социологические службы уже неспособны скрывать этого факта. Рейтинг нацлидера России Владимира Путина в очередной раз заметно пополз вниз и кремлевский пропагандист, так называемый «политолог» Сергей Марков на своей странице в Facebook приводит свой «рецепт», как с этим бороться.

«Украина? Нет, очень идет о подготовке российского Майдана. Российский поэт, пишущий в стиле политической антипутинской пропаганды, признался, что он является «политическим украинцем», хотя у него нет и капли украинской крови, и отсылает деньги украинской армии на АТО. Это, конечно, вызов общественному мнению России», – пишет кремлевский «политолог».

«В любой нормальной стране под ногами орлуш должна гореть земля от общественного возмущения. Все концерты должны быть отменены от протестов. А сам Орлуша должен покинуть страну, потому что все вокруг возмущены. И организовать это должны политические партии, неправительственные организации. Они для этого существуют, – воплощать в действие настроения в обществе», – добавил он.

Далее политолог приводит свои рецепты противодействия таким оппозиционным деятелям. Марков сравнивает антипутинского поэта Орлушу с филологом Гасановым и юмористом Галкиным.

«Посмотрим, как это у нас. Это заявления Орлуши стоит в одном ряду с заявлениями Гасанова о русском языке, и антипутинскими псевдошутками Галкина – враги нынешней власти захватывают общественное пространство и тестируют власть «на слабо». Скоро защищать Путина станет уже почти невозможно в общественном пространстве, потому что за это будет немедленно начинаться травля», – отмечает Марков.

Украина? Нет, очень идет о подготовке российского Майдана. Российский поэт, пишущий в стиле политической антипутинской… Geplaatst door Sergey Markov op Zondag 17 november 2019

Кремлевский «политолог» заявляет о том, что необходимо уж6есточить власть в стране. Со всеми проблемами и врагами российское общество требует разбираться максимально жестко.

«Одновременно Левада центр заявил, что рейтинг одобрения Путина упал на 10%. Причина как раз в разболтанности власти, в молчаливом наблюдении, как очевидные иностранные агенты захватывают общественное пространство», – пишет далее Марков.

«Люди требуют от Путина, Жестче с нашими общими врагами и с проблемами надо, Владимир Владимирович! Жестче! Мы дали Вам власть для проведения жесткой политики. И именно поэтому поддерживаем вас», – резюмирует он.