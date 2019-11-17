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Формула Штайнмайера: эк-советник Порошенко назвал основную опасность для Украины

Елисеев назвал слово, которое вызывает опасение в тексте «формулы Штайнмайера» и превращающее процесс мирного урегулирования на Донбассе в угрозу суверенитету и независимости Украины.

Сегодняшняя интерпретация «формулы Штайнмайера» по мирному урегулированию на Донбассе, текст которой уже одобрили украинские власти, отличается от предложенной три года назад, сообщил в интервью изданию «Сегодня» бывший заместитель главы Администрации президента Украины экс-главы государства Петра Порошенко по внешнеполитическим вопросам Константин Елисеев.

«Сейчас там есть слово, которое все замалчивают. «Оverall» – в целом. То есть, в случае «проведения в целом демократических выборов, в соответствии со стандартами ОБСЕ…». Россия давно продвигала именно это слово», – отметил он.

По словам Елисеева, украинские, немецкие и французские эксперты ездили на консультации с руководством Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ в штаб-квартире организации в Варшаве и обсуждали, есть ли такая практика «признавать выборы демократическими в целом».

«Разумеется, нам подтвердили, что такого нет. Но они намекнули, что если это станет результатом политических договоренностей… но такой нормы, еще раз повторяю, нет. И очень сложно прописать такое понятие в украинском законе, на чем настаивают россияне, потому что закон должен быть однозначным и не допускать разночтений», – заявил экс-замглавы АП.

Источник Сегодня
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