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Беларусь не угроза Украине: Лукашенко не хочет быть соучастником преступлений Путина

Лукашенко исключил возможность участия Беларуси в агрессии против Украины или Польши. Лидер Беларуси заверяет, что с территории его страны «угроз никогда не будет».

Глава Беларуси Александр Лукашенко исключил возможность участия его армии в агрессии против Украины или Польши. Он рассказал об этом польским журналистам в воскресенье, передает беларусское агентство «БелТА».

«Для Польши мы всегда открыты, это одна из самых близких нам стран. Если у нас что-то не получилось (а не получилось многое), то это не ко мне вопросы – это к вашим политикам… Вы знаете, под чью дудку иногда пляшет Польша. Но это крепкое государство, уже имеющее свою позицию в Евросоюзе. Мы это ценим. Если вы хотите с нами сотрудничать – пожалуйста, давайте. Только никогда не врите полякам, что мы тут с Россией создаем какой-то альянс, чтобы выдвинуть танки против вас. Никогда этого не будет ни в отношении вас, ни в отношении Украины», – сказал Лукашенко.

По его словам, Беларусь никогда никому не угрожала и не будет, несмотря на наличие «самой боеспособной армии» в СНГ.

«Натовцы и Запад оценивают как самую в СНГ мобильную, дисциплинированную, боеспособную армию. Россия превосходит нас по объему и по ядерному оружию. А самыми боеспособными, я читаю их мнения, они оценивают нас. Но мы никогда никому не угрожали и никогда не будем угрожать. С нашей территории угроз никогда не будет. Только ответные и адекватные, симметричные, но если далеко зайдут, и ассиметричные ответы на их действия», – заявил президент Беларуси.

Раньше Лукашенко говорил, что Беларусь если и придет в Украину, то только «на тракторах и комбайнах».

Источник БелТА
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