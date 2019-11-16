Новая страшилка Зомби-ТВ: фейк о депортации жителей Донбасса на Западную Украину

Боевики Донбасса придумали, а росСМИ распространили очередной фейк о намерениях украинской власти переселить жителей ОРДЛО на Западную Украину в целях перевоспитания. Сюжет на росТВ распространил на своей странице в Facebook украинский журналист Денис Казанский.

«Пропагандисты в ОРДЛО решили, что жить стало слишком скучно, и решили придумать новый фейк про «кровавых фашистов». На скорую руку сфабриковали очередной «тайный план Украины по усмирению Донбасса», который разместили в анонимном телеграмм-канале. Якобы произошла утечка из СНБО и его план по реинтеграции Донбасса попал в сеть», – написал он.

В продолжение к предыдущему посту. Мастер-класс по созданию параллельной фейковой реальности.- на коленке пишешь "украинский план по депортации жителей Донбасса"- размещаешь его на любом случайном сайте – выпускаешь сюжет под названием "В ИНТЕРНЕТЕ ОПУБЛИКОВАЛИ СЕКРЕТНЫЕ ПЛАНЫ ХУНТЫ"- проводишь на улицах опрос "Зеленский хочет депортировать жителей Донбасса на Западную Украину, что вы думаете об этом?"- ProfitВ результате так сегодня выглядят новости в Донецке. Geplaatst door Денис Казанский op Zaterdag 16 november 2019

«Фейковый план, как обычно, был составлен максимально топорно. С ошибками, с русскими буквами вместо украинских и т.д. В нем перечислялись обычные в таких случаях страшилки: насильственное переселение жителей Донбасса на Западную Украину, принудительная украинизация и другие страшные кары. Казалось бы, кто может поверить в этот маразм на шестом году войны? Но дальше начался самый жир. Фальшивые, криво слепленные «тайные планы фашистов» стали в едином порыве гневно осуждать депутаты, министры, профсоюзы, писатели и ученые «ЛДНР». Уже два дня во всех СМИ ОРДЛО на полном серьезе с негодованием обсуждают эту дичь из сливного бачка и анализируют несуществующие документы», – добавил Казанский.