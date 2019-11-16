Что случилось с Макроном: экс-советник Порошенко объяснил смену риторики Франции

Президент Франции Эммануил Макрон начинает готовиться к следующим президентским выборам и поэтому делает шаги навстречу нацлидеру России Путину. В первую очередь это обусловлено давлением на власть со стороны французского бизнеса, сообщил в интервью изданию «Сегодня» бывший заместитель главы Администрации президента Украины экс-главы государства Петра Порошенко по внешнеполитическим вопросам Константин Елисеев.

«Во-первых, он политик и думает о своем переизбрании, о предстоящих президентских выборах. Всем понятно, что французский бизнес не в восторге от секторальных санкций против России и хотел бы беспрепятственно наращивать экономические контакты с Россией, как будто ничего не произошло», – заявил экс-советник Порошенко.

Елисеев так же подчеркивает, что французский бизнес давит на президента Макрона, чтобы восстановить контакты с Россией. А ему нужна поддержка бизнеса на президентских выборах. Поэтому нет ничего удивительного, что он пытается им подыграть таким образом, показывая, что есть нормализация отношений с Россией.

«Во-вторых, кроме этого есть своеобразные историко-культурные связи между Францией и Россией. Этот фактор россияне тоже очень активно используют», – отмечает Елисеев.

«И, в-третьих, к сожалению, есть определенные дипломатические провалы новой украинской команды президента Зеленского, из-за чего постепенно теряется международная правосубъектность Украины. Посмотрите, даже химия, которая бы зародилась между Зеленским и Макроном, так и не переросла в нечто более серьезное», – добавил он.

Выглядит так, будто французы думали, что с приходом в Украине новой власти можно быстро закрыть вопрос Донбасса, чтобы делать business as usual с Москвой. В свое время такие попытки были по отношению к Украине, когда был президент Порошенко. Но мы не позволяли этого делать, крепко держали проукраинскую коалицию, санкционный режим и не допускали никаких контактов за спиной Украины.

«К сожалению, сегодня стало нормой, когда украинский вопрос обсуждается без нас и, если так пойдет дальше, то окажемся в ситуации, когда наша судьба будет решаться за спиной Украины. Вы помните лозунг, который мы пропагандировали: ничего об Украине без Украины», – подчеркнул Елиссеев.