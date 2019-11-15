Известный террорист ИГИЛ прятался под Киевом: СБУ и ЦРУ провели совместную операцию

При проведение совместной операции со спецслужбами Грузии и США в Украине был задержан гражданин Грузии, который является одним из ключевых руководителей «ИГИЛ».

В результате совместной спецоперации Службы безопасности Украины с Министерством внутренних дел Грузии и Центральным разведывательным управлением США на Киевщине задержан один из ключевых руководителей террористической организации «Исламское государство», сообщает пресс-служба СБУ на своей странице в Facebook.

«По полученным данным с 2012 года гражданин Грузии по прозвищу «Аль Бара Шишани» занимал должность амира джамаата «Ахадун Ахат» в провинции Латакия Сирийской Арабской Республики», – говорится в сообщении.

В 2013 году он занял одну из высших должностей в «ИГИЛ» – заместителя военного амира, известного как «Абу Умар аш-Шишани».

В 2016 году, после ликвидации последнего, «Аль Бара Шишани» выехал в Турцию, где продолжил координировать деятельность террористической организации.

Летом 2018 террорист незаконно прибыл в Украину, использовав поддельный паспорт. На основании фальшивых документов ему удалось легализоваться на территории нашей страны.

«По имеющейся информации, находясь в Украине, террорист продолжал координировать деятельность специальных организаций «Игил», так называемых «Амниятов», – отмечает пресс-служба СБУ.

Правоохранители задержали преступника в столичном регионе вблизи частного дома, где он проживал.

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Проведенная портретная экспертиза доказала, что задержанный иностранец действительно является разыскиваемым лидером «Исламского государства».

«Сейчас террорист находится под экстрадиционным арестом. Проверяется информация о его причастности к совершению преступлений на территории Украины, – подчеркивается в сообщении СБУ.

СБ Украины системно и эффективно взаимодействует с партнерскими специальными и правоохранительными органами для своевременного выявления и нейтрализации террористических угроз.