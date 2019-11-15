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Драка Ляшко с Герусом: экс-нардепу подготовили подозрение в насилии

По статье о насилии в отношение государственного деятеля лидера «Радикальной партии» могут осудить на срок от 4 до 7 лет.

Лидеру «Радикальной партии» Олег Ляшко подготовили подозрение в угрозе или насилии в отношении государственного деятеля по факту его драки с нынешним депутатом от «Слуги народа» Андреем Герусом в аэропорту «Борисполь», сообщает «Украинская Правда» со ссылкой на собственные источники в прокуратуре.

«Подозрение по ч.2 ст. 346 УК (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля). На понедельник вызывают для вручения», – сообщил источник издания.

По словам собеседника, относительно меры пресечения, которую будут просить избрать для Ляшко, прокуроры еще не определились.

Вместе с тем издание «Кyivpost» со ссылкой на свои источники сообщает, что прокуроры будут просить суд отправить Ляшко под домашний арест.

По ч.2 ст. 346 УК предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 7 лет.

Что было раньше: Бывшего нардепа Олега Ляшко вызвали в прокуратуру для вручения подозрения по делу о его драке с нынешним депутатом от «Слуги народа» Андреем Герусом в аэропорту «Борисполь». Ляшко обещал прийти.

Напомним, что 6 ноября лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко напал на Геруса в зале официальных делегаций VIP-терминала «Борисполя», обвиняя его в открытии импорта российской электроэнергии.

Герус объяснил эту истерику тем, что Ляшко «известный защитник бизнеса Ахметова», который теряет деньги от импорта электроэнергии из РФ.

Полиция открыла по этому факту уголовное производство.

Источник Украинская Правда Кyivpost
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