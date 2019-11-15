Драка Ляшко с Герусом: экс-нардепу подготовили подозрение в насилии

По статье о насилии в отношение государственного деятеля лидера «Радикальной партии» могут осудить на срок от 4 до 7 лет.

Лидеру «Радикальной партии» Олег Ляшко подготовили подозрение в угрозе или насилии в отношении государственного деятеля по факту его драки с нынешним депутатом от «Слуги народа» Андреем Герусом в аэропорту «Борисполь», сообщает «Украинская Правда» со ссылкой на собственные источники в прокуратуре.

«Подозрение по ч.2 ст. 346 УК (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля). На понедельник вызывают для вручения», – сообщил источник издания.

По словам собеседника, относительно меры пресечения, которую будут просить избрать для Ляшко, прокуроры еще не определились.

Вместе с тем издание «Кyivpost» со ссылкой на свои источники сообщает, что прокуроры будут просить суд отправить Ляшко под домашний арест.

По ч.2 ст. 346 УК предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 7 лет.

Что было раньше: Бывшего нардепа Олега Ляшко вызвали в прокуратуру для вручения подозрения по делу о его драке с нынешним депутатом от «Слуги народа» Андреем Герусом в аэропорту «Борисполь». Ляшко обещал прийти.

Напомним, что 6 ноября лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко напал на Геруса в зале официальных делегаций VIP-терминала «Борисполя», обвиняя его в открытии импорта российской электроэнергии.

Герус объяснил эту истерику тем, что Ляшко «известный защитник бизнеса Ахметова», который теряет деньги от импорта электроэнергии из РФ.

Полиция открыла по этому факту уголовное производство.