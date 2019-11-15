Верховная Рада тормозит приведение к присяге нардепа Вятровича

Несмотря на наличие всех необходимых документов нового нардепа фракции «ЕС» не приводят к присяге.

Избранный по списку «Европейской солидарности» бывший глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович удивлен, что руководство Верховной Рады до сих пор не дало ему возможность принять присягу нардепа. Свое удивление нерасторопностью руководства Верховной Рады Вятрович описал на своей странице в Facebook.

«Я уже привык к бурной реакции части депутатов по факту моего попадания в парламент. Но удивлен, что сегодня руководство ВРУ, несмотря на наличие необходимых документов, не приводит меня к присяге. Ведь это все равно произойдет, пусть даже через две недели. Вятрович в парламенте – с этим придется жить», – пишет нардеп.

Депутат фракции «Европейская Солидарность» Ирина Луценко попросила о досрочном прекращении полномочий нардепа по состоянию здоровья.

Следующим номером по списку «ЕС» в Верховную Раду должна была зайти Наталья Бойко, но она отказалась от мандата, чтобы продолжить работу в энергетической сфере.

Я вже звик до бурхливої реакції частини депутатів щодо факту мого потрапляння в парламент. Але здивований, що сьогодні… Geplaatst door Volodymyr Viatrovych op Vrijdag 15 november 2019

Центральная избирательная комиссия признала и зарегистрировала народным депутатом следующего по списку «ЕС» Владимира Вятровича.

12 ноября Вятрович в Facebook написал: «Иду, чтобы строить украинский мир и останавливать «русский мир». И поблагодарил Бойко за решение не идти в парламент.