Контакты Ахметова с Сурковым: боевики Безлера и Ходаковского охраняли предприятия олигарха

«Ринат», как называет его Сурков, просил разрешения поехать в оккупированный Донецк у помощника Путина.

Помощник президента России Владислав Сурков встречался с неким «Ринатом» летом 2014 года. Последний просил у него разрешения посетить оккупированный Донецк, сообщает голландское издание «Politie» со ссылкой на материалы Объединенной следственной группы (JIT).

Об этом стало известно из записи разговора Суркова с одним из «лидеров» так называемой «ДНР» Александром Бородаем, который обнародовала объединенная следственная группа (JIT).

В этом разговоре речь идет о том, что «Ринат» встречался в столице России со своим «бывшим патроном». Тот предложил «Ринату» «сесть за стол переговоров на стороне республики», так называемой «ДНР». На что последний отказался.

В этой же беседе Сурков сказал Бородаю, что не хотел встречаться с вероятно олигархом Ринатом Ахметовым.

«Я просто не хотел с ним встречаться. Он меня терпеливо ждал три часа в ресторане. Я, честно говоря, сказал ему, что лучше этого не надо делать. Сашка, у него плохие цели. Он будет разлагать вас только», – заявил Сурков.

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В этой же беседе помощник Путина сказал, что «Ринат» много говорил о мире и хорошо отзывался о «руководителях» Бородае, Ходаковском и Пургине.

Лидер боевиков Бородай во время разговора рассказал, что он располагает информацией, что уровень потребления газа упал втрое на всех предприятиях «республики», «кроме ахметовских».

Так же он сказал сказал, что вроде бы предприятия Ахметова в Дружковке охраняют боевики Игоря Безлера и Александра Ходаковского.

Пресс-секретарь Ахметова Анна Терехова сообщила, что они не комментируют телефонные разговоры третьих лиц. При этом она подчеркнула, что олигарх имел много встреч с политиками, бизнесменами и общественными деятелями, где призывал к решению вопроса Донбасса, передает «Интерфакс-Украина».

«Более того, он продолжает это делать и сейчас, потому что Донецк, Донбасс в его сердце навсегда, и счастливым он его видит только в составе единой Украины. Господин Ахметов уверен – главное, чтобы все пришли к миру, а мир нужно искать за столом переговоров», – заявила Терехова.

Напомним, что в деле о крушении МН-17 обнародовали перехват разговоров боевиков «ДНР» и кураторов из России. Запись подтверждает причастность министра обороны России Сергея Шойгу к координации действий террористов..