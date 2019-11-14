Новый ультиматум: Путин потребовал разведение войск по всей линии фронта на Донбассе

Путин призвал развести войска по всей линии соприкосновения на Донбассе. Он подчеркнул, что «так, чтобы хотя бы пушки не стреляли».

Нацлидер Российской Федерации Владимир Путин предложил развести войска вдоль всей линии разграничения на Донбассе. Он сделал такое заявление во время выступления по итогам саммита БРИКС, передает «РБК-Украина».

По словам российского президента, необходимо развести войска вдоль всей линии соприкосновения на Донбассе. Путин подчеркнул, что осуществить разведение войск на всей линии разграничения надо как можно быстрее.

«Понимаете, по всей линии надо развести войска, так, чтобы хотя бы пушки не стреляли, чтобы люди не гибли. Это точно надо сделать и как можно быстрее», – сказал нацлидер России.

Ранее наблюдатели СММ ОБСЕ подтвердили завершение процесса разведения сил и средств на участке №3 в районе населенного пункта Петровское на Донбассе. В среду, 13 ноября, миссия ОБСЕ получила сообщения о завершении разведения от украинского МИД и представителей незаконных вооруженных формирований.

12 ноября по итогам заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию на Донбассе украинская сторона заявила, что разведение сил на Донбассе стало последним шагом к встрече в нормандском формате.