Приставал к студенткам: тролли Пригожина оклеветали российского оппозиционера

Депутат Законодательного собрания Петербурга от «Яблока» Борис Вишневский подал в ОВД по Приморскому району заявление с требованием завести дело о клевете из-за статей изданий, входящих в медиагруппу «Патриот» олигарха Евгения Пригожина (ч. 4 ст. 128.1 УК), сообщает «Новая газета», которой депутат прокомментировал ситуацию.

7 ноября связанное с Пригожиным издание «Народные новости» опубликовало электронное письмо от некой Кристины, представившейся выпускницей РГПУ имени Герцена. В нем утверждалось, что преподающий в вузе политологию Вишневский якобы приставал к ней в 2014 году и другим студенткам первых курсов. Впоследствии аналогичное письмо, подписанное «Алиной», опубликовало РИА «ФАН».

Фейковые материалы опубликованные РИА «ФАН». Фейковые материалы опубликованные РИА «ФАН». Фейковые материалы опубликованные РИА «ФАН». Фейковые материалы опубликованные РИА «ФАН». Фейковые материалы опубликованные РИА «ФАН». Фейковые материалы опубликованные РИА «ФАН». Пред 1 из 6 След

Они публиковали только скриншоты писем – никакие дальнейшие разговоры журналистов с девушками не приводились. Вишневский заметил, что он никогда не преподавал у первых курсов, а в 2014 году на потоке не было девушек с именем Кристина. В РГПУ имени Герцена также говорили, что у опрошенных студентов и преподавателей не было претензий к Вишневскому, ранее же жалоб они не получали.

«Мы требуем найти источник – персонажа, от которого якобы пришло электронное письмо, установить причастность к появлению письма и распространению информации всех журналистов и редакторов из пригожинских [изданий] и привлечь их к уголовной ответственности, – рассказал Вишневский. – Я думаю, что письмо это вымышлено, просто выдумано: сами сели, сами написали и сами стали на него ссылаться.

Мы имеем дело с абсолютной клеветой, которая распространяется в качестве мести за мою политическую деятельность».

Несмотря на это, издания регулярно начали сравнивать Вишневского с подозреваемым в убийстве студентки экс-доцентом СПбГУ Олегом Соколовым и обвинять депутата в педофилии (якобы среди первокурсниц, о которых говорилось в анонимных письмах, могли быть несовершеннолетние). «Народные новости» заявили, что «готовы отстаивать свою правоту в суде». Глава медиагруппы «Патриот» утверждает, что у них, появившихся только месяц назад, не было возможностей поднять тему до федеральной повестки (обвинениям посвятила репортаж «Россия 24», а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков комментировал их на брифинге).