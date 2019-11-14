“… и возглавляют москвичи”: в новом перехвате боевики ОРДЛО обсуждают прибытие военных “от Шойгу”

В деле о крушении МН-17 обнародовали перехват разговоров боевиков «ДНР» и кураторов из России. Запись подтверждает причастность министра обороны России Сергея Шойгу к координации действий террористов.

Объединенная следственная группа обнародовала новые материалы по делу о крушении малайзийского «Боинга» МН-17, который был сбит в 2014 году над Донбассом. Среди этих данных – перехват разговора террористов «ДНР» с их российскими кураторами, которые свидетельствую о непосредственной причастности к трагедии Шойгу, сообщили на странице «Conflict Intelligence Team» в Facebook.

«Переговоры, в частности, свидетельствуют о непосредственной причастности министра обороны России Сергея Шойгу и директора ФСБ Александра Бортникова к координации действий сепаратистов на востоке Украины», – заявили расследователи.

Следственная группа обратилась к свидетелям с просьбой поделиться информацией о руководстве и источниках финансирования «ДНР», в частности о генерале ФСБ Владимире Ивановиче, который мог быть причастен к руководству пророссийскими силами в конфликте на востоке Украины.

Один из террористов «ДНР» в разговоре с неким командиром сообщил, что «прибудут люди с полномочиями от Шойгу». Также из расшифровки телефонных разговоров стало известно, что ФСБ и ГРУ были причастны к управлению «ДНР».

Боевик заявил, что «полевых командиров пустят под нож, потому что они зарвались, грабят, насилуют, убиваю и играют в политику». Помимо этого, было озвучено, что лидеры террористов тесно общались с российскими силовиками.

В разговоре от 1 июля 2014 года боевик «ДНР» сообщил «местному командиру», что «прибудут люди с полномочиями от Шойгу», министра обороны России, для установления внутреннего порядка и подготовки к войне.

По его словам, «полевых командиров», которые грабят, убивают и насилуют, «под нож пустят», а «москвичи» примут командование:

Неизвестное лицо (Б): Как комендант Макеевки, я бы хотел узнать. Я бы хотел узнать, к чему мы идем.

Боевик с позывным Монгол (А): Мы идем к единоначалию. Сюда прибывают люди с полномочиями от Шойгу, и всех местных полевых командиров выкидывают на##й из подразделений…

Б: Угу.

A:… и возглавляют москвичи (…)

Б: (…) Меня интересует, когда тогда это будет, чтобы я знал, кому мне нужно будет подчиняться бл##ь

A: Ты будешь подчиняться министру обороны. (…) Министру обороны «ДНР». (…) Нет, министр обороны у нас — Стрелков, а главнокомандующий войсками — как президент или премьер-министр во всех странах — это Бородай.

«Один из свидетелей заявил, что лидеры «ДНР» регулярно ездили в Москву, чтобы проконсультироваться со своими контактными лицами в ФСБ и ГРУ», – говорится в заключении.

Объединенная следственная группа обнародовала новые материалы по делу о крушении малайзийского «Боинга» МН-17, который был сбит в 2014 году над Донбассом.

Среди этих данных – перехват разговора террористов «ДНР» с их российскими кураторами, сообщили на странице Conflict Intelligence Team в Facebook.

«Переговоры, в частности, свидетельствуют о непосредственной причастности министра обороны России Сергея Шойгу и директора ФСБ Александра Бортникова к координации действий сепаратистов на востоке Украины», – заявили расследователи.

Следственная группа обратилась к свидетелям с просьбой поделиться информацией о руководстве и источниках финансирования «ДНР», в частности о генерале ФСБ Владимире Ивановиче, который мог быть причастен к руководству пророссийскими силами в конфликте на востоке Украины.

Один из террористов «ДНР» в разговоре с неким командиром сообщил, что «прибудут люди с полномочиями от Шойгу». Также из расшифровки телефонных разговоров стало известно, что ФСБ и ГРУ были причастны к управлению «ДНР».

Международная следственная группа опубликовала новые материалы по делу MH17В рамках уголовного расследования гибели… Geplaatst door Conflict Intelligence Team op Donderdag 14 november 2019

Боевик заявил, что «полевых командиров пустят под нож, потому что они зарвались, грабят, насилуют, убиваю и играют в политику». Помимо этого, было озвучено, что лидеры террористов тесно общались с российскими силовиками.

«Один из свидетелей заявил, что лидеры «ДНР» регулярно ездили в Москву, чтобы проконсультироваться со своими контактными лицами в ФСБ и ГРУ», – говорится в заключении.