Кого боимся: в Генпрокуратуре усилили пропускной режим и обыскивают на входе

Генеральная прокуратура Украины среди рабочей недели, 14 ноября, буквально закрыла двери для посещения посторонними людьми. В помещение пропускали только сотрудников ГПУ, а всех остальных – лишь после тщательного обыска «людьми в черной форме».

Среди посетителей Генпрокуратуры, в частности служащих полиции и СБУ, началась настоящая паника. Журналист Владимир Бойко рассказал об инциденте в Telegram-канале «Записки пасквілянта».

«Утро 14 ноября 2019 года в Генеральной прокуратуре Украины началось с паники: бюро пропусков закрыто, охрана пропускает на рабочие места только сотрудников ГПУ, а прокуроров с других подразделений, а также полиции и СБУ – после личного обыска», – написал он.

Как отметил журналист, чтобы пробраться внутрь, лица, которые не являются сотрудниками правоохранительных органов, должны были получить пропуск, подписанный лично заместителем генпрокурора.

«Всюду ходят какие-то люди в черной униформе, всех осматривают», – добавил Бойко.

По его словам, присутствующие сначала подумали, мол, НАБУ «хлопнуло» генерального прокурора Руслана Рябошапку на взятке и проводит обыски в помещениях ГПУ.

«А оказалось, что это в Генеральной прокуратуре Украины приказом Рябошапки введен особый режим в связи с прибытием в Украину миссии Международного валютного фонда», – сказал журналист.

Он также подчеркнул, что свидетелем такого хаоса в ведомстве стал впервые.

«За 28 лет независимости Украина видела всяких генеральных прокуроров. Были алкоголики, взяточники и просто бандиты. Но душевнобольной оказался на этом посту, кажется, впервые», – подытожил Бойко.