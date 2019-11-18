Статья Коломойского в The New York Times – шантаж МВФ

Скандально известный олигарх Игорь Коломойский, которого в Украине считают «тайным диктатором» при номинальном президенте Владимире Зеленском, сделал заявление, которое можно расценивать как прямой шантаж МВФ. Такую оценку действиям Коломойского дает в своем развернутом комментарии «5 каналу» журналист-международник Игорь Соловей.

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«Заявления Колмойского могут повлиять на общий фон событий, по которым будут даваться оценки миссии МВФ в Украине. Фактически Коломойский осуществил шантаж международного фонда и западных партнеров», – заявил журналист в студии.

Кроме того журналист прокомментировал и другое скандальное заявление олигарха о готовности взять у России стомиллиардный кредит. Это заявление также укладывается в схему шантажа западных партнеров Украины угрозой переориентировать политику на Россию.

Напомним, что в США сильно обеспокоены растущим политическим влиянием олигарха Коломойского, и высказывают опасения насчет резкого поворота украинской внешней политики в сторону России.