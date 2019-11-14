Не друг, а проблема: Туск раскритиковал Макрона за «переосмысление отношений с Москвой»

Глава Евросовета Туск раскритиковал заявление Макрона, выступившего за переосмысление отношений с Россией. Туск подчеркнул, что «Россия – не наш «стратегический партнер», а наша «стратегическая проблема».

Глава Европейского совета Дональд Туск считает Россию не «стратегическим партнером» Европы, а, напротив, – ее «стратегической проблемой». Соответствующее заявление он сделал, выступая перед студентами Европейского колледжа в бельгийском Брюгге, пишет британская газета «The Guardian».

Отмечается, что в декабре Туск покинет свой пост, поэтому сейчас он подводит своеобразные итоги своему пятилетнему пребыванию в этой должности. Как сообщалось, поляка Туска во главе Евросовета сменит экс-премьер Бельгии Шарль Мишель.

«Мне приходилось публично напоминать окружающим почти каждую неделю, что Россия – не наш «стратегический партнер», а наша «стратегическая проблема. «Меня даже назвали «фанатиком одной идеи» за то, что я так сосредоточился на этом предмете. Но в конце концов подход оправдал себя», – сказал он.

Туск резко раскритиковал слова президента Франции Эмманюэля Макрона, который в интервью изданию «The Economist» предложил «переосмыслить отношения с Россией».

«Когда я слышу слова Макрона, что «мы должны пересмотреть нашу позицию в отношении России, переосмыслить наши стратегические отношения», я могу только выражать надежду, что этого не произойдет за счет наших совместных мечт о независимой Европе», – подчеркнул Туск.

Напомним, на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре, в своей прощальной речи на посту главы Евросовета, Туск упомянул единственную третью страну – Украину – в контексте помощи слабым, которых атаковали более сильные.