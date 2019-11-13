Закручивание гаек в России: иноагентами хотят признать даже физлиц

Комитет Госдумы поддержал поправки к законопроекту о физлицах-иноагентах. Ими смогут признавать любых граждан получающих финансирование из-за рубежа, в том числе журналистов.

Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал принять во втором чтении законопроект, в котором говорится в том числе о признании иностранными агентами физических лиц, сообщил его глава Леонид Левин, передает российское агентство «ТАСС». Текст законопроекта опубликован на сайте нижней палаты парламента.

В случае принятия законопроекта, человека или российское юрлицо смогут признать иностранным агентом при сотрудничестве со СМИ, которое выполняет функции иностранного агента. Это может коснуться в том числе журналистов. Иноагентами смогут признать как граждан других государств, так и россиян, получающих финансирование из-за рубежа.

Признанным иноагентами людям не нужно будет создавать отдельное юридическое лицо, объяснил Левин. Однако они должны будут отчитываться перед Минюстом о получении средств от других государств. Решение о включении в реестр СМИ-иностранных агентов или исключении из него министерство будет согласовывать с МИДом.

Признанных иноагентами СМИ обяжут создавать юрлица в России и публиковать материалы исключительно через них. На это у организаций будет месяц.

Законопроект о признании физлиц иноагентами Госдума приняла в первом чтении в январе прошлого года, в случае одобрения он может вступить в силу в феврале этого года.

Закон о СМИ-иноагентах президент Владимир Путин подписал в конце 2017 года. На эти СМИ распространятся те же ограничения, что на некоммерческие организации с этим статусом. В него входят девять СМИ, в том числе радиостанция «Голос Америки», «Радио Свобода», «Сибирь.Реалии», «Idel.Реалии», «Кавказ.Реалии» и «Крым.Реалии». Их журналистам запретили посещать мероприятия в Совфеде.