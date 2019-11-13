Против “Северного потока-2” неожиданно восстала российская оппозиция

В Берлине российские политэмигранты по инициативе Евгении Чириковой дали старт международному общеевропейскому флешмобу протеста против строительства газопровода «Северного поток-2».

Известная российская екоактивистка, политэмигрант Евгения Чирикова устроила в Берлине международный общеевропейский флешмоб против завершения газопровода в обход Украины «Северный поток-2». К акции присоединились известные политики и деятели культуры. Евгения Чирикова на свой странице в Facebook опубликовала фото с хэштегом #StopNordStream2.

К флешмобу присоединились российские активисты и политические эмигранты. Среди них: оппозиционный политик Гарри Каспаров, российский музыкальный критик Артемий Троицкий, российский поэт Лев Рубинштейн, а также немецкий эколог, политик и режиссер-документалист Ребекка Хармс.

Российская экоактивистка устроила протест в Берлине. Российская экоактивистка устроила протест в Берлине. Российская экоактивистка устроила протест в Берлине. Российская экоактивистка устроила протест в Берлине. Лидеры общественного движение народов Поволжья «Свободный Идель-Урал», которые борются за права самоопределения всех волжских народов, Рафис и Нафис Кашаповы, Сыресь Боляень (Александр Болькин). Пред 1 из 4 След

Поддержали эту инициативу и лидеры общественного движение народов Поволжья «Свободный Идель-Урал», которые борются за права самоопределения всех волжских народов, Рафис и Нафис Кашаповы, Сыресь Боляень (Александр Болькин). Соответствующую фотографию они опубликовали сразу после «Форума Свободной России».

Евгения Чирикова стала широко известна в России после начала протестов против вырубки Химкинского леса в Подмосковье. После прессинга со стороны власти в 2015 она с семьей была вынуждена переехать в Эстонию.

Продолжается флешмоб #StopNordStream2 у музея Берлинской стены с Артемий Троицкий , со Лев Рубинштейн и со знаменитым… Geplaatst door Евгения Чирикова op Dinsdag 12 november 2019

Отметим, что в Германии разработали законопроект Германия примет закон, чтобы защитить «Северный поток-2», который должен защитить газопровод в обход Украины «Северный поток-2» от усиленных правил обновленной газовой директивы ЕС. Однако Бундестаг провалил голосование за эти правки «Северный поток-2»: Бундестаг провалил голосование за поправки в обход директивы ЕС .

В целом российский трубопровод «Северный поток-2» должен пролегать через воды России, Финляндии, Швеции, Германии и Дании. Сейчас в Балтийском море проложили более 2000 километров труб, что составляет более 80% от общей длины. В РФ говорят, что на завершение строительства «Северного потока-2» нужно еще несколько недель.