Сбербанк отказывается продавать “дочку”: в России ждут снятия украинских санкций

Российский Сбербанк заявил, что продаст украинскую «дочку» только после снятия санкций. Ранее Сбербанк уже пытались продать, но НБУ не согласовал ни один вариант сделки.

Российский Сбербанк заявил, что возобновит переговоры о продаже украинской дочерней организации только после того, как Украина снимет с нее санкции, заявил первый зампред правления банка Лев Хасис, передает российское агентство «Интерфакс».

«Сейчас этот актив под такими ограничениями, что вести с кем-то переговоры по продаже невозможно», – отметил он.

Ранее Сбербанк пытался продать свою украинскую «дочку» нескольким покупателям, но Нацбанк Украины не согласовал ни один вариант сделки.

Напомним, 10 октября Хозяйственный суд Киева снял арест со 100% акций украинского Сбербанка. Суд объяснил это решение тем, что бумаги принадлежат Сбербанку, а не российскому государству. Перед этим Верховный суд постановил, что аресту могут подлежать только те акции кредитной организации, которые принадлежат непосредственно государству.

Ранее Апелляционный суд Киева арестовал имущество «дочки» Сбербанка в обеспечение иска компаний бизнесмена Игоря Коломойского по выполнению на территории Украины решения Международного арбитражного суда Гааги о взыскании $130,5 млн плюс проценты с России в лице Минюста как компенсациию за недвижимое имущество, экспроприированное в Крыму после его аннексии Россией.

По данным НБУ на 1 июля 2019 года, украинский Сбербанк занимал по величине активов седьмое место в банковской системе Украины. Сбербанк России хочет продать его из-за санкций, введенных СНБО, но все попытки россиян избавиться от украинской «дочки» завершились неудачно.

Весной 2017 года Сбербанк Украины собирались покупать Саид Гуцериев, сын российского миллиардера Михаила Гуцериева (компании «Русснефть», «Нефтиса», Бинбанк), а также Григорий Гусельников, который является основным акционером латвийского Norvik Banka. Сделка не была одобрена Нацбанком.

Осенью 2017 года появились слухи, что Сбербанк будет куплен Валерием Хорошковским. Бизнесмен, являющийся ныне резидентом Монако, достиг принципиальной договоренности с материнской структурой Сбербанка, но был вынужден в конце января 2018 года выйти из переговоров, после того как его юристы дали свое заключение о возможных рисках, связанных с нарушением санкционного законодательства ЕС в случае прямой или опосредованной покупки украинского Сбербанка.

В марте 2018 года НБУ отказал Паритетбанку в покупке ПАО «Сбербанк» в связи с несоответствием заявителя требованиям законодательства Украины. В июне белорусы подали повторную заявку и снова получили отказ.