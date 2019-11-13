“Стройки Перми ждут тебя!”: израильтянин обнаружил свое фото в российской рекламе

Израильтянин обнаружил, что его армейский снимок использовали для плаката «Стройки Перми ждут тебя».

Израильтянин Илья Лин обнаружил, что его старую армейскую фотографию использовали для создания рекламного плаката в Перми агитирующего работать на стройках, передает агентство «NEWSru.com» в Израиле.

Авторы плаката разместили снимок Ильи в форме израильского десантника рядом с изображением новостройки и текстом: «Отслужил в армии? Стройки Перми ждут тебя! Обучение на месте».

«У российских плакатчиков закончились бойцы Вермахта, и они теперь фотошопят израильскую десантуру», – прокомментировал эту находку сам Илья.

Судя по всему, этот плакат «гуляет» по сети довольно давно. Его изображение публиковалось на сайте приколов kaifolog.ru, а также на сайтах samoe-interesnoe-v-mire.ru и akson-quick.ru. Но Илья узнал об этом только сейчас.

У российских плакатчиков закончились бойцы Вермахта, и они теперь фотошопят израильскую десантуру.Спасибо Julia… Geplaatst door Ilia Lin op Dinsdag 12 november 2019

Илья Лин прошел службу в 202-м батальоне «Цефа» 35-й парашютно-десантной бригады «Цанханим» ЦАХАЛа в 1998-2001 годах. Фотография, которую использовали пермские рекламщики, по всей видимости 1998 или 1999 года. Каким образом она попалась создателям рекламного плаката и почему они выбрали именно ее для демонстрации образа российского военнослужащего, неизвестно.