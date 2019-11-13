Шпионов уже не надо: ГБР получило доступ к стратегическому плану применения ВСУ

Генштаб ВСУ открыл ГБР доступ к стратегическому плану применения армии. Постановление обработано согласно требованиям закона о гостайне, но ГБР уже обвиняли в утечки информации по расследуемым делам.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обработал решение Печерского райсуда Киева о предоставлении доступа следователям Государственного бюро расследований к стратегическому плану применения ВСУ, сообщается на странице в Facebook Минобороны.

«Постановление обработано со строгим соблюдением требований законодательства Украины по вопросам охраны государственной тайны. Допущенные к плану должностные лица, в пределах полномочий, предоставили объяснения и отдельную информацию сотрудникам Государственного бюро расследований, которые определены постановлением Печерского суда и имеют соответствующую форму допуска к государственной тайне и обязательства по ее сохранению перед государством», – сказано в сообщении Минобороны.

Повідомляємо, що Генеральний штаб Збройних Сил України опрацював ухвалу Печерського районного суду м. Києва про надання… Geplaatst door Міністерство оборони України op Woensdag 13 november 2019

Депутат фракции «Европейская Солидарность» Михаил Забродский считает, что открытие доступа к Стратегическому плану применения ВСУ угрожает нацбезопасности, сообщает пресс-служба политсилы.

Подчеркивается, что решение Печерского суда о предоставлении доступа следователям Госбюро расследований к документам Генерального штаба Министерства обороны Украины, в частности к Стратегическому плану применения Вооруженных сил Украины угрожает национальной безопасности государства.

«Как недавно было сообщено, Печерский районный суд предоставил доступ своим решением к Стратегическому плану применения Вооруженных сил Украины, в частности следователям Государственного бюро расследований. Сразу хочу пояснить: речь идет о документе, с которым в нашей стране вообще знакомы в полном объеме десять или, может быть, двадцать человек, включая Верховного главнокомандующего ВСУ», – подчеркнул депутат.

«Это делается именно в то время, когда, по заявлениям руководства ГБР, они не могут обеспечить в полной мере секретность и соответствующий режим в своем ведомстве. Это делается в то время, когда действительно есть реальный риск утечки информации и, в частности, бесконтрольного распространения составляющих плана и информации, содержащейся в этом документе», – заявил Михаил Забродский.

«Европейская Солидарность» видит в этом прямую угрозу национальной безопасности.

«Потому что существует реальный риск попадания этого документа в целом или отдельных его элементов, в том числе и в руки России как страны-агрессора», – подчеркнул парламентарий.