Подложить свинью под аграрную реформу: под Раду принесли гроб со свиньей

Протестующие против принятия закона о продаже земли в Украине принесли под Верховную Раду гроб с трупом свиньи и венками.

Под Верховную Раду, которая 13 ноября будет рассматривать законопроект об отмене запрета на продажу земель сельскохозяйственного назначения, принесли труп свиньи в гробу и похоронные венки, сообщает «Всеукраинский аграрный совет» на своей странице в Facebook, опубликовав стрим с места событий.

На площади перед парламентом митингуют люди с флагами «ВАС» и «Свободы». Они выступают против снятия моратория на продажу земли.

По словам митингующих, свинья в гробу – это символ упадка украинского фермерства, который непременно наступит после разрешения продавать землю.

Geplaatst door Всеукраїнська Аграрна Рада op Dinsdag 12 november 2019

Люди собрались под Радой еще до начала заседания и образовали для депутатов живой коридор. Участники акции держат плакаты с лозунгами «Нет распродаже Украины», «Президент, не допустите распродажу земли!».

Президент Владимир Зеленский на фракции «Слуга народа» обещал запрет продажи земли иностранцам в итоговой редакции законопроекта №2178-10, заявил «Левому Берегу» источник во фракции «Слуга народа».

Протесты под Верховной Радой. Протесты под Верховной Радой. Пред 1 из 2 След

«На фракции сегодня был президент, убеждал нас о необходимости принять в первом чтении законопроект о продаже земли в редакции аграрного комитета и авторства Николая Сольского с нормой о возможности покупки земли иностранными компаниями, которые работают в Украине больше двух лет или с 2024 года для юрлиц с иностранными бенефициарами», – сообщил депутат.

Он добавил, что «на фракции были не все наши депутаты, но все равно было много тех, кто настаивали на том, что нужно отложить закон. Но это не особо взволновало руководство. Президент убеждал, что ко второму чтению законопроекта исправят все моменты, которые больше всего вызывают опасение. В первую очередь, это касается права покупки земли иностранцами. В итоге большая часть фракции проголосовала за то, что будем поддерживать законопроект в первом чтении», – отметил собеседник.

Под Радой собрался протест против рынка земли, «Слуга народа» обсудит этот вопрос на фракции. Большинство мажоритарщиков фракции выступает категорически против отмены моратория.