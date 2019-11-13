Жгут мосты: в России началась партизанская война

Дорога, по которой теперь не проехать тяжеловозам, обеспечивающим работу строительства могильника в Шиесе, блокирована из-за сожженных деревянных мостов.

Партизанская война фактически начата, хотя никакого указания на то, что это сделали ополченцы Урдомы, нет. Пара деревянных мостов, по которым строители могильника возили горючее для Шиеса, сгорели, сообщает местное информагентство «Двина Сегодня».

Судя по всему, ополченцы настроены решительно. Вряд ли противостояние закончится мирно, если вообще закончится до того, как губернатор откажется от политики ввоза в местные леса миллионов тонн помоев из Москвы.

Кто устроил диверсию, не известно. Но, похоже, она не последняя.

Кто совершил это, не известно.