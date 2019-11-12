Агрессия России против Украины: СБУ раскрыла попытку дискредитации ВСУ

ФСБ готовила спецоперацию по дискредитации украинской армии. Для этого они собирались использовать крымчанина-дезертира.

ФСБ России готовила спецоперацию по дискредитации Вооруженных сил Украины, завербовав для этого жителя Крыма. С его помощью российские кураторы планировали распространять фейки в СМИ, в которых бы говорилось о якобы низком моральном состоянии украинской армии, сообщили в пресс-службе СБУ.

Для вербовки они выбрали бывшего украинского военного из десантно-штурмовых войск, который в 2018 году поступил на контрактную службу в ВСУ. На материковую часть Украины он приехал из оккупированного Крыма.

«Правоохранители выяснили, что мужчина после оккупации получил паспорт России, в 2016 году принял российскую присягу и был отправлен в Сирию защищать «русский мир», – уточнили в Службе безопасности Украины.

По данным разведки, именно в Сирии он и начал свое сотрудничество с ФСБ, которая решила использовать его украинское происхождение для спланированной дискредитации военно-политического руководства Украины.

«По задумке кураторов, после вступления в ВСУ военный должен был дезертировать из украинской армии. Его «разоблачающие» выступления планировались на российских каналах и пропагандистских СМИ», – добавили в СБУ.

Оперативники задержали дезертира при попытке пересечения ним административной границы с Крымом. Во время обыска у него изъяли собранную на службе военную информацию и документы об участии в боевых действиях на Донбассе.