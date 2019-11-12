Белый дом запретил публиковать заявление о российском нападении на украинские корабли в Керченском проливе

Экс-советник Волкера рассказал о том, что Белый дом запретил публикацию заявления о захвате украинских кораблей в Керченском проливе. Заявлениие хотел обнародовать Госдепартамент.

Бывший помощник экс-спецпредставителя США по Украине Курта Волкера – Кристофер Андерсон – во время дачи показаний в Палате представителей сообщил, что в Белом доме запретили публикацию официального заявления о захвате украинских кораблей, который совершила Россия в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Стенограмму показаний Андерсона обнародовали на сайте «National Public Radio».

Андерсон давал показания в рамках фазы расследования по делу об импичменте Дональда Трампа. По его словам, Государственный департамент США подготовил официальное заявление, в котором осуждалась агрессия России в Керченском проливе, но Белый дом не дал его опубликовать.

«25 ноября 2018 года Россия обострила конфликт, когда ее силы открыто атаковали и захватили украинские военные корабли. Пока мои коллеги в Госдепартаменте оперативно готовили заявление с осуждением России в связи с ее эскалацией, официальные лица в Белом доме заблокировали его обнародование», – заявил он.

Напомним, 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива Россия захватила украинские катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» вместе с 24 людьми на бортах. Их отпустили 7 сентября 2019 года во время обмена пленными в формате 35 на 35.

Россия проигнорировала семь требований Украины отдать три корабля Военно-морских сил. Они не ответили ни на одно обращение, отправленное украинскими дипломатами.