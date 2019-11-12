Аграрная реформа: под Верховной Радой протестуют против рынка земли

Под Радой собрался протест против рынка земли, «Слуга народа» обсудит этот вопрос на фракции. Большинство мажоритарщиков фракции выступает категорически против отмены моратория.

«Слуга народа» в среду, 13 ноября, на заседании фракции обсудит закон о продаже земли. На данный момент большинство мажоритарщиков фракции выступает категорически против отмены моратория на продажу сельхозземель, сообщил «Левому Берегу» в парламенте источник из «Слуги народа».

«Вчера на фракции в «Парковом» даже не поднимался вопрос земли. Все потому что в самой фракции нет достаточного количества голосов «за» закон. Против выступают мажоритарщики и часть списочников. Поэтому даже в случае поддержки закона фракций «Голос», мы бы не набрали минимальные 226 голосов для принятия закона», – рассказал депутат.

По его словам, была достигнута договорённость о заседании фракции по земле в среду. «Пока что мы ждём доработки закона, но это не снимает риск, что голосов «за» так и не будет в итоге», – отметил он.

Тем временем, возле здания парламента проходят акции противников и сторонников запуска рынка земли.

Протест против рынка земли под Верховной Радой. Протест против рынка земли под Верховной Радой. Протест против рынка земли под Верховной Радой. Протест против рынка земли под Верховной Радой. Протест против рынка земли под Верховной Радой. Протест против рынка земли под Верховной Радой. Протест против рынка земли под Верховной Радой. Протест против рынка земли под Верховной Радой. Протест против рынка земли под Верховной Радой. Пред 1 из 9 След

Всеукраинский аграрный совет, представители политических партий «Национальный корпус», «Всеукраинское объединение «Свобода и «Правый сектор» выступают против принятия законопроектов №2178 и №2178-10, которыми предполагается создание рынка сельхозземель. Они свезли к Раде сельскохозяйственную технику и держат в руках плакаты с призывом «не допустить продажи земли олигархам».

Параллельно с этой акцией собрались сторонники отмены моратория на продажу земли. Они выступают за начало земельной реформы и за создание прозрачного рынка сельскохозяйственных земель.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что вопрос продажи земли сельскогохозяйственного назначения будет вынесен на всеукраинский референдум.

25 сентября правительство внесло в Раду законопроект №2178 об обороте земель сельскохозяйственного назначения. Он предусматривает отмену с 1 октября 2020 года запрета на отчуждение земель сельхозназначения всех форм собственности.

Вскоре от него отказались в пользу законопроекта №2178-10, где прописан запрет на продажу земли иностранцам до 2024 года с исключением для тех иностранных граждан, которые более трех лет работают на земле и платят налоги в украинский бюджет.