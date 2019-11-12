Новые посредники: встреча “тет-а-тет” Зеленского и Путина может состоятся в Казахстане

Назарбаев предложил Путину и Зеленскому встретиться «тет-а-тет» в Казахстане. При этом Назарбаев подчеркивает, что «уже получил согласие Зеленского на встречу тет-а-тет, об этом сообщил президенту России».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявляет, что Владимир Путин не против встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, но без тщательной подготовки это не принесло бы большой пользы, передает российское агентство «ТАСС».

Путин сам говорил, что он никогда не отказывается от подобных встреч и этой встречи тоже, но считает, что встреча ради встречи принесет мало пользы, она должна быть хорошо подготовлена.

В настоящее время мы все концентрируемся на подготовке к процессам нормандского формата, для этого, конечно, должны быть выполнены все обязательства, которые стороны взяли на себя в Минске».

Песков также добавил, что Кремль приветствует процесс разведения сил и средств на Донбассе и что это «станет очень важным элементом в плане подготовки встречи в нормандском формате».

Ранее, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев убежден, что лидеры России Владимир Путин и Украины Владимир Зеленский смогут договориться об урегулировании конфликта на Донбассе при личной встрече и предложил провести ее на территории Казахстана, заявил он , выступая на пятом заседании политического форума «Астана клуб», передает «Интерфакс-Украина».

«Сейчас я встретился с господином Зеленским, послушал его. Буквально вчера говорил с Владимиром Путиным на тему, как дальше решать эту проблему… Я считаю, что нужна отдельная личная встреча президентов России и Украины», – сказал Назарбаев.

Он также отметил, что разговаривал о такой встрече с президентами Украины и РФ.

«Мне кажется сейчас момент хороший. Зеленский получил очень большую поддержку народа и он может проявить волю и решить этот вопрос… Здесь вопрос заключается в том, как избрать руководителей восточной Украины после завершения конфликта и вывода всех вооруженных формирований… Я уже получил согласие Зеленского на встречу тет-а-тет, об этом сообщил президенту России. Теперь посмотрим. Если нейтральная площадка нужна, я предложил Казахстан», – сказал Назарбаев.

«Не нужно тормозить и не надо думать, что Путин этого не хочет. Он хочет, чтобы там наступил мир. И мы все прекрасно понимаем, не территории России нужны, а совсем другие вещи. По другим причинам там оказались российские силовые структуры», – добавил президент Казахстана.

Напомним, Назарбаев, будучи президентом, несколько раз предлагал помочь в мирном урегулировании украинско-российской войны. В декабре 2018 года в интервью телеканалу «Россия 24» он выразил уверенность, что у Путина нет планов по захвату восточных земель Украины.

В марте 2019 года Назарбаев покину президентский пост.

Отметим, что Зеленский назвал разведение сил в Петровском, которое стартовало 9 ноября, третьим и последним условием для встречи в «нормандском формате» на уровне лидеров стран. О встрече тет-а-тет ранее речи не шло.

Президенты Украины и РФ уже несколько раз говорили по телефону. В частности, Зеленский звонил Путину из-за обстрелов на Донбассе и захвата моряков в Керченском проливе.