Госсекретарь Помпео заступился за Трампа из-за обвинений в отказе в военной помощи Украине

Помпео заявил, что Трампа волнует судьба народа Украины и пообещал предоставить «настоящее оружие для защиты».

Госсекретарь США Майк Помпео заявил в понедельник, что Вашингтон предоставил Киеву оружие, так как американского президента Дональда Трампа волнует судьба народа Украины, сообщает американский телеканал «WCSC-TV».

«Этот президент Дональд Трамп тоже хотел убедиться, что Владимир Путин не сможет нанести ущерб народу Украины, поэтому мы США предоставили украинцам защитные системы вооружений… Мы дали им настоящее оружие, с помощью которого они смогли бы бороться с русскими. Я горжусь тем, что сделала администрация в том, что касается политики в отношении Украины», – заявил Помпео.

Он напомнил, что предыдущая администрация США не сделала этого и «предпочла предоставить одеяла».

Накануне советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен напомнил, что «администрация президента Трампа стала первой, которая стала оказывать Украине военную помощь».

В то же время он выразил надежду на то, что Россия и Украина найдут общий язык.