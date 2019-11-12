Любителя проституток депутата Яременка отправили в отставку

Депутат от фракции «Слуги народа» Кравчук подтвердила некоторые из ставших ранее известными имен кандидатов на пост этого комитета вместо Яременко.

Фракция «Слуги народа» рассмотрела заявление Богдана Яременко об отставке с должности председателя комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества и определила его преемников, сообщила на своей странице в Facebook депутат «Слуги Народа» Евгения Кравчук.

Кравчук отметила, что Яременко никоим образом не нарушил закон и обещания, данные избирателям и команде.

«Вместе с тем, написав заявление, он поступил как патриот и профессиональный дипломат, понимая, которые могут быть риски не столько для партии, как для украинского парламента и страны в целом на международной арене. И мы благодарим его за это», – добавила депутат.

По ее данным, среди кандидатов на должность главы комитета – Елизавета Ясько, Святослав Юраш, Галина Михайлюк и Александр Мережко. Фамилии Ясько и Михайлюк, как претенденток на пост главы комитета вместо Яременко, неоднократно называли ранее информированные источники.

«По этому поводу у нас пройдут внутренние праймериз, на которых определим сильнейшего», – сообщила Кравчук.

Нас запитують, що сьогодні було на фракції. Розповідаю:✅ Заслухали прем‘єра і Міністра фінансів з приводу… Geplaatst door Yevheniya Kravchuk op Maandag 11 november 2019

Напомним, председатель парламентского комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко написал заявление о сложении полномочий на фоне секс-скандала вокруг его личности.

30 октября журналисты сфотографировали в Верховной Раде, как Яременко, во время работы в сессионном зале, договаривается в сети знакомств о встрече за деньги.

Сначала заявив о провокации якобы для журналистов, позже Яременко попросил прощения у всех, кому создал проблемы своим поступком: «от жены и детей до фракции и президента».