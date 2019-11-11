Украинский рейтинг зарубежных политиков: Лукашенко выиграл в симпатиях у Путина

Среди лидеров других стран лучше всего украинцы относятся к главе Беларуси Александру Лукашенко – 66% положительно и только 15% – отрицательно. Хуже всего украинцы относятся к нацлидеру России Владимиру Путину: 71% – отрицательно, только 17% – положительно и еще 12% затруднились высказать свое мнение, свидетельствуют данные опроса социологической группы «Рейтинг».

К канцлеру Германии Ангеле Меркель положительно относятся 60% опрошенных, отрицательно – 17%.

К президенту Польши Анджею Дуде положительно относятся 48%, отрицательно – 9%, 18% – не знают такого политика, 27% – затруднились с ответом.

К президенту Франции Эммануэлю Макрону положительно относятся 39%, отрицательно – 17%, не знают такого – 15%, затруднились с оценкой – 29%.

К премьер-министру Канады Джастину Трюдо положительно относятся 38%, отрицательно – 6%, не знают его – 30%, затруднились оценить – 30%.

К премьер-министру Великобритании Борису Джонсону положительно относятся 33%, отрицательно – 11%, не знают его – 27%, затруднились – 30%.

К президенту США Дональду Трампу положительно относятся 30%, отрицательно – 42%, затруднились с оценкой – 25%. К президенту Турции Реджеп Тайип Эрдогану положительно относятся 28%, отрицательно – 20%, не знают его – 22%, затруднились оценить – 30%.

Отмечается, что в динамике за более чем полтора года практически не изменилось отношение к Меркель, Путину, Лукашенко, Макрону. Немного улучшилось к Дуде, ухудшилось – к Трампу и Эрдогану.

Напомним, 4 октября Лукашенко посетил Житомир, где впервые встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.