Вице-премьер Кулеба считает Украину заложницей соседства с Россией и призывает научится с этим жить

Кулеба призвал Украину «научиться жить» рядом с Россией. Вице-премьер считает Украину «заложницей» соседства с Россией и призывает учиться выстраивать с ней отношения.

Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба считает, что Украине нужно научиться жить с Россией. Прежде всего, из-за своего географического положения, заявил Кулеба в своем интервью «5 каналу».

«Мы заложники географии. Безусловно, нам нужно научиться жить с Россией. Я не вижу никаких предпосылок для того, чтобы Россия изменила стратегические цели в отношении Украины. Соответственно, мы должны научиться с ними жить», – сказал он.

По его словам, «Россия, как государство, является врагом Украины», и это закономерность, но «мы должны построить модель отношений с ними».

«Есть три уровня: межчеловеческих отношений, экономических и политических», – отметил Кулеба.

По словам вице-премьера, если с политическими и человеческими отношениями все более-менее ясно, то экономическая сфера является нестабильной.

При этом, Кулеба утверждает, что между странами есть сферы бизнеса, в которых они неизбежно будут сотрудничать.

В частности, этот вопрос касается транзита российского газа через Украину.

«Мы зарабатываем на транзите российского газа. Никто же не кричит: «Давайте закроем транзит российского газа. Зачем нам 3 млрд долларов? Пусть умрет наша ГТС. Мы будем гордо смотреть на Запад», – подчеркнул он.

«Я призываю к отношениям с Россией подходить прагматично, рационально. Мы должны действовать, четко исходя из своего интереса. У нас интерес – двигаться на Запад, строить здесь нормальную, цивилизованную, европейскую страну и при этом становиться экономически сильными», – отметил чиновник.

По мнению Дмитрия Кулебы, главе Кремля Владимиру Путину не удастся запугать президента Украины Владимира Зеленского, у которого есть «мощное оружие»: отличное чувство юмора.

Политик уверен, что, если Путин предпримет попытки запугать Зеленского, то получит мощный ответ в виде шутки и проиграет.

Также писалось о том, как Кулеба назвал три шага для победы над Путиным.

«Для меня победа состоит из трех элементов. Первый – деоккупация и реинтеграция Донбасса на правах децентрализованной части Украины… Второй шаг, безусловно, деоккупация и возвращение Крыма», – сказал Кулеба.

Третьим же элементом победы, по его мнению, должен стать визит президента России в Украину, когда «российский президент приедет в Украину и склонит голову перед монументом героям АТО или ООС».