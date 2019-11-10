В Украине определились с послом в Китай: названа вероятная фамилия дипломата

Сергей Корсунский может стать послом Украины в Китай. Дипломат прокомментировал эту новость.

Послом Украины в Китае в скором времени могут назначить дипломата и экономиста Сергея Корсунского, сообщил в посте на своей странице в Facebook журналист-международник Игорь Соловей со ссылкой на американское издание «Chicago Morning Star».

В своем посте Соловей пишет, что китайское направление является очень непростым для нашей страны. В Поднебесной принимаются передовые технологические решения, там происходят важные мировые политические процессы.

По словам журналиста, партнерство Украины с Китай на этом уровне провалено, но наладить положение дел может только такая личность, как Сергей Корсунский.

Сергей Корсунский прокомментировал для масс-медиа данное сообщение: «Назначение послов является исключительной прерогативой президента. Любая другая информация, кроме указа главы государства, является слухами».

Чудова вісточка прийшла з-за океану: колеги (аж з "Чікаго морнінг стар") пишуть, що послом України в Китаї призначать,… Geplaatst door Solovey Igor op Zondag 10 november 2019

Сергей Корсунский – украинский ученый и дипломат. Он занимал должность временного поверенного в делах Украины в США в 2005 году, а также Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Турции в период с 2008 по 2016 гг. В 2008 году получил звание Заслуженного экономиста Украины.