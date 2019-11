Британских консерваторов финансируют люди из России, – расследование

Британские спецслужбы в секретном докладе, посвященном угрозе демократии в Великобритании, назвали имена девяти российских бизнесменов, которые, по их данным, оказывали финансовую помощь Консервативной партии страны, членом которой является премьер-министр Борис Джонсон. Британская газета «The Sunday Times» содержание доклада обнародовала в воскресенье, пишет «Deutsche Welle».

Одним из олигархов, спонсировавших тори, был бизнесмен украинского происхождения Александр Темерко, который называет премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона своим другом. За последние семь лет пожертвовал британским консерваторам более 1,2 млн фунтов стерлингов. С 2011 года он является подданным Великобритании.

Крупным спонсором в докладе названа и Любовь Чернухина, супруга бывшего заместителя министра финансов России Владимира Чернухина. Она лишь за прошлый год пожертвовала партии свыше 450 тыс. фунтов стерлингов.

When he was foreign secretary, Johnson travelled to the Lebedev’s Italian estate in April 2018 – apparently without the close protection police officers that normally accompany senior ministers of state. He was photographed by tourists at the local airport looking worse for wear.

