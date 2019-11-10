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Британских консерваторов финансируют люди из России, – расследование

Борис Джонсон.

Британская газета назвала спонсоров Консервативной партии из России. Один из основных спонсоров является супруга бывшего заместителя министра финансов России.

Британские спецслужбы в секретном докладе, посвященном угрозе демократии в Великобритании, назвали имена девяти российских бизнесменов, которые, по их данным, оказывали финансовую помощь Консервативной партии страны, членом которой является премьер-министр Борис Джонсон. Британская газета «The Sunday Times» содержание доклада обнародовала в воскресенье, пишет «Deutsche Welle».

Одним из олигархов, спонсировавших тори, был бизнесмен украинского происхождения Александр Темерко, который называет премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона своим другом. За последние семь лет пожертвовал британским консерваторам более 1,2 млн фунтов стерлингов. С 2011 года он является подданным Великобритании.

Крупным спонсором в докладе названа и Любовь Чернухина, супруга бывшего заместителя министра финансов России Владимира Чернухина. Она лишь за прошлый год пожертвовала партии свыше 450 тыс. фунтов стерлингов.

Кроме того, в докладе упоминается и имя Евгения Лебедева – сына Александра Лебедева, который владеет лондонской газетой Evening Standard.

Источник The Sunday Times Deutsche Welle
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