«Слуги народа» близки к завершению политпроекта: на съезде партии ее признали “одноразовой”

Съезд президентской партии «Слуга народа» проходил в отсутствии основателя и под протесты ФОПов. Новым председателем партии избрали Александра Корниенко.

В воскресение прошел съезд партии «Слуга Народа», основной вывод который можно сделать – ресурс политического проекта партии практически исчерпан и близок 5к своему завершению. Партийное мероприятие запомнилось отсутствием на нем ее основателя президента Владимира Зеленского и протестами ФОПов против новой фискальной политики принятой парламентским монобольшинством, сообщает Telegram-канал «Zе! INSIDER».

«Кратко о съезде партии «Слуг Народа». Зал наполовину полон. Перед входом в «Парковый» митингуют ФОПы», – говорится в сообщении.

Особо подчеркивается, что президент Владимир Зелкенский проигнорировал съезд свой политсилы.

«Впервые в истории в съезде партии «Слуга Народа» не участвует президент Владимир Зеленский», – подчеркивает Telegram-канал.

Депутаты фракции «Слуга народа» избранные по мажоритарным избирательным округам остались беспартийными. Смена руководства в партии тоже не стала сенсационной.

«Мажоритарщики так и остались беспартийными, утвердили отставку Дмитрия Разумкова. Председателем партии «Слуга Народа» прогнозируемо избрали Александра Корниенко», – отмечает Telegram-канал.

Руководство партии не скрывает пессимистических прогнозов относительно перспектив существующего парламентского монобольшинства и самой Верховной Рады XI созыва.

«Праздничное настроение съезда поддерживает Давид Арахамия, который прямо заявляет, что на 75% процентов этот парламент до конца каденции не доживет», – подчеркивает Telegram-канал.

На партийном съезде прозвучали и подтверждения одноразового использования президентской политсилы в Верховной Раде. «Слугам народа» прогнозируют скорое завершение их политпроекта.

«Многие сходятся во мнении что «Слуга народа» проект одноразовый, и похоже он подходит к концу», – отмечает Telegram-канал.

Напомним, ранее информацию о кандидатах на пост председателя Комитета международной политики Верховной Рады, вместо засветившегося в секс-скандале Яременко, сообщил журналист-международник Игорь Соловей.

Кроме того стало известно, что вместо провалившегося проекта «Слуга народа» в Верховную Раду планируют завести сразу три политсилы с помощью которых будет установлен полный контроль над законодательной властью.

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