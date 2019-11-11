Претенденты на пост главы Комитета международной политики: кого отказывается называть Арахамия

Продолжает поступать информация о новых кандидатах на пост пост председателя Комитета международной политики Верховной Рады вместо засветившегося в секс-скандале Яременко.

Вместо засветившегося в секс-скандале народного депутата от «Слуги Народа» Богдана Яременко на пост председателя Комитета международной политики Верховной Рады претендуют несколько человек. Имена двух новых вероятных кандидатов на пост председателя Комитета назвал Telegram-канал «Агент Катерина», сообщив об этом в своей новостной ленте.

«Арахамия объявил о том, что на пост главы Комитета по иностраным делам вместо любителей шлюх Яременка есть три кандидатуры. Но не назвал их фамилии», – говорится в сообщении Telegram-канала.

«Тогда скажу я: это Лиза Ясько, Марина Бардина (помощница Сергея Лещенка) и Галина Михайлюк», – подчеркивается в сообщении.

Напомним, ранее информацию о кандидатах на пост председателя Комитета международной политики Верховной Рады, вместо засветившегося в секс-скандале Яременко, сообщил журналист-международник Игорь Соловей.

Кроме того стало известно, что вместо провалившегося проекта «Слуга народа» в Верховную Раду планируют завести сразу три политсилы с помощью которых будет установлен полный контроль над законодательной властью.

На съезде партии «Слуга народа» разразился скандал из-за вскрытия фактов «продажи» избирательных округов.